Le SUV électrique de taille intermédiaire MGS6 EV arbore une allure moderne

MG Motor
lève le voile sur le SUV
électrique MGS6 EV
.
Équipé d'une batterie de 77 kWh
et proposé en versions propulsion
et transmission intégrale
, le MGS6 EV est un SUV de taille intermédiaire généreusement équipé.
Le MGS6 EV sera disponible en deux versions distinctes, chacune illustrant l'approche de MG qui consiste à offrir une technologie abordable.
Le MGS6 EV Luxury est équipé d'un moteur unique d'une puissance totale de 244 ch (180 kW) et offre une autonomie combinée WLTP de 530 km (l'autonomie indiquée est celle du cycle WLTP / en attente de confirmation finale).
La gamme MGS6 EV est complétée par le MGS6 EV Luxury Dual Motor à transmission intégrale. La puissance est portée à 361 ch (266 kW) avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,1 secondes. Le modèle axé sur la performance affiche une autonomie combinée WLTP de 485 km (l'autonomie indiquée est celle du cycle WLTP / en attente de confirmation finale).
Les deux versions peuvent être rechargées de 10 à 80 % en 38 minutes grâce aux bornes de recharge rapide publiques.
Cinq modes de conduite et cinq modes de récupération d'énergie, dont le mode « One Pedal », sont au programme.
Le MGS6 EV est le quatrième modèle MG à utiliser la plateforme modulaire évolutive MSP (Modular Scalable Platform), une plateforme inaugurée sur la MG4
EV. Cette plateforme offre une tenue de route dynamique, combinée à un habitacle particulièrement spacieux et confortable.
Toutes les versions sont équipées d'un écran conducteur haute définition de 10,25 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 12,8 pouces. Elles disposent également d'un affichage tête haute (HUD) projetant les informations essentielles du véhicule et de sécurité, ainsi que les instructions de navigation dotée d'une fonctionnalité à réalité augmentée.
Disponible uniquement en version Luxury, le MGS6 EV est équipé de sièges avant chauffants et ventilés, d'un toit panoramique et d'un système audio à 11 haut-parleurs. Des sièges en similicuir gris ou beige agrémentés d'inserts effet daim sont proposées.
Le MGS6 EV a obtenu 5 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP
.
Le lancement du MGS6 EV interviendra au 1er trimestre 2026.Style
Le dernier-né de la famille MG électrique
affiche un style distinctif.
À l'avant, le MGS6 EV arbore une allure moderne. On retrouve une calandre divisée, inspirée du MG Cyberster Cabriolet
, des feux de croisement et de route intégrés et une signature lumineuse diurne. Le logo octogonal MG est affiché à l'avant avec une finition argentée polie.
De profil, on remarque des barres de toit argentées, des vitres teintées et une ligne d'épaule affirmée.
À l'arrière, le pare-chocs inférieur présente des détails argentés et un aileron de toit intégré avec feu stop. Un bandeau lumineux central continu, est positionné sous le logo MG. Aérodynamique
L'efficience et l'autonomie du MGS6 EV à un et deux moteurs a été obtenue grâce à plus de 900 simulations et 5 000 minutes d'essais
en soufflerie, permettant une efficacité aérodynamique optimisée. Le résultat : un Cx de 0,27.
Parmi ses autres atouts, citons le système de volets de calandre actifs à l'avant (AGS), les déflecteurs de roues avant et les enjoliveurs aérodynamiques à faible résistance à l'air. Ces éléments contribuent à un gain d'autonomie électrique de 50 km. Habitacle
L'habitacle du MGS6 EV offre un espace
intérieur généreux pouvant accueillir une famille de cinq personnes.
Deux coffres (un coffre traditionnel à l'arrière et un coffre avant) sont présents sur toutes les versions.
Des matériaux doux au toucher sont présents dans l'habitacle.
On retrouve dans l'habitacle des aérateurs intégrés, ainsi qu'un toit panoramique fixe avec un store électrique.
Le MGS6 EV est équipé de commandes physiques intégrées à la console centrale pour contrôler les principales fonctions telles que le chauffage, la ventilation et le système audio. La console centrale intègre également un chargeur de téléphone sans fil ventilé de 50 W.
Selon les versions, le MGS6 EV arbore des sièges en cuir gris et en daim avec inserts techniques effet carbone, ou en cuir beige et daim avec inserts effet naturel.
Le poste de conduite, avec un double écran (un écran tactile HD flottant de 12,8 pouces et un écran conducteur HD personnalisable de 10,25 pouces avec trois thèmes au choix) offre un système d'infodivertissement complet.
La technologie de batterie ultra-mince « One Pack » (à base decellules horizontales de 110 mm) utilisée par la MGS6 EV et l'adaptabilité de la plateforme modulaire permettent un espace généreux pour tous les passagers. Long de 4,71mètres, le MGS6 EV offre à ses passagers avant et arrière un excellent espace pour les jambes et les épaules. MG a intégré plus de 30 espaces de rangement dans l'habitacle, dont un compartiment sous la console centrale.
Les sièges avant chauffants et ventilés sont de série sur toutes les finitions.
Le coffre offre un volume de 493 litres, extensible à 1 910 litres une fois les sièges arrière rabattus.
Un coffre avant pratique de 124 litres complète l'espace de rangement (102 litres sur la version Luxury Dual Motor).
La MGS6 EV propose un système d'infodivertissement entièrement connecté. Son écran tactile de 12,8 pouces permet une connexion sans fil à Apple CarPlay et Android Auto
. Toutes les MGS6 distribuées en France sont équipées d'un système audio à 11 haut-parleurs.Structure
La structure de la carrosserie du MGS6 EV lui confère une robustesse i2LEV2E, contribuant à son niveau de sécurité. Plus de 80 % de la carrosserie est composée d'acier à haute résistance (HSS), complété par de l'acier à très haute résistance et de l'acier à ultra-haute résistance.Sécurité
Le MGS6 EV électrique a obtenu la note
de 5 étoiles sur 5 possibles aux tests Euro NCAP, avec des scores de 92 % pour les adultes et de 84 % pour les usagers vulnérables.
Sept airbags sont de série et le conducteur bénéficie du système MG Pilot, qui comprend une suite complète d'assistances à la conduite
. Celle-ci comprend le freinage d'urgence actif, quatre systèmes de maintien de voie, la détection des angles morts, l'assistant de limitation de vitesse intelligent et un système de surveillance du conducteur.
Le MGS6 EV 100% électrique est équipé d'un système de freinage Continental, spécialement conçu pour les véhicules électriques
. Les disques avant et arrière permettent d'arrêter la voiture
de 100 km/h à l'arrêt complet en 36 mètres (version Luxury).
Le châssis léger et l'utilisation de carénages sous la caisse contribuent à l'autonomie, optimisée par le système de freinage intégré (IBS) et le système de récupération d'énergie cinétique (KERS). Cinq modes de récupération d'énergie sont disponibles, dont un mode « One-pedal »Batterie de 77 kWh
La batterie NMC de 77 kWh offre jusqu'à 530 km d'autonomie (WLTP) sur les modèles propulsion et jusqu'à 485 km sur la version Luxury Dual Motor à transmission intégrale (les autonomies indiquées sont celles du cycle WLTP / en attente de confirmation finale).Performances de charge
La puissance maximale de charge DC de la batterie de 77 kWh est de 144 Kw.
Une recharge de 10% à 80% sur une borne rapide prend 38 minutes.Performances
La version Luxury Dual Motor à transmission intégrale délivre une puissance maximale de 361 ch (266 kW) et un couple de 540 Nm, avec des accélérations franches sur toute la plage de régime en mode Sport. La Le 0 à 100 km/h est atteint en 5,1 secondes. La vitesse maximale est limitée à 200 km/h. La transmission intégrale s'enclenche automatiquement en cas d'adhérence insuffisante.
Le modèle à un seul moteur et propulsion arrière développe une puissance maximale de 244 ch (180 kW) et un couple de 350 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en 7,3 secondes. La vitesse maximale est limitée à 200 km/h. Comportement
Avec cinq modes de conduite au choix (Normal, Sport, Confort, Personnalisé et Neige), une suspension avant indépendante de type MacPherson et une suspension arrière à 5 bras, le MGS6 EV offre une expérience de conduite rassurante. En ville, la version Luxury possède un rayon de braquage de 11,1 mètres et la version Luxury Dual Motor, de 12,4 mètres.