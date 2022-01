L'autonomie, le prix, la recharge et le recyclage des batteries freinent la mobilité électrique

L'Avere-France et Mobivia révèlent les résultats de leur baromètre « Les Français et la mobilité électrique » réalisé par Ipsos en 2021.



Depuis près de 10 ans, l'Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et Mobivia réalisent avec Ipsos un baromètre dédié à la mobilité électrique.



La 5ème édition de ce baromètre donne des indicateurs sur la perception du véhicule électrique par les Français, ainsi que leurs usages et habitudes en matière de mobilité.



Les immatriculations de véhicules électriques ont augmenté à vitesse éclair ces derniers mois.



Cela étant, le marché du véhicule électrique reste, à ce stade, un marché « artificiel » dont l'existence même repose sur des décisions politiques visant à lutter contre le réchauffement climatique (subvention à l'achat de véhicules électriques, obligation pour les entreprises, les administrations publiques et les collectivités territoriales d'acheter des véhicules électriques, taxation des véhicules thermiques, interdiction de circulation programmée des véhicules thermiques dans les métropoles et future interdiction de ventes de véhicules thermiques).





A cela s'ajoute une taxation financière massive des constructeurs automobiles ne réalisant pas les volumes de ventes de véhicules électriques requis par le pouvoir politique.



Des freins majeurs à l'achat existent : autonomie limitée, prix à l'achat supérieur au véhicule thermique, possibilité de recharge et impact des batteries sur l'environnement.



Autonomie limitée : pour 46 % des sondés, l'autonomie d'un véhicule électrique doit être supérieure à 500 kilomètres.



La voiture restant associée à un sentiment de liberté que certains peuvent trouver compromis avec un véhicule électrique, pour ces questions d'autonomie.



78 % des sondés estiment qu'avec une autonomie de 300 kilomètres ou plus, le véhicule électrique remplit leurs besoins de mobilité.



76 % des Français parcourent moins de 50 km par jour.



Prix à l'achat : les véhicules électriques sont plus chers à l'achat que les véhicules thermiques.



Selon une étude de BloombergNEF, les véhicules électriques s'afficheront à des prix équivalents à ceux des véhicules thermiques à horizon 2026 - 2027. Le bonus écologique de 6 000 euros jusqu'au 30 juin 2022 compense partiellement le surcoût du véhicule électrique (11 000 euros en moyenne).



Possibilité de recharge : la possibilité de recharger facilement sont des éléments déterminants pour le passage à l'électrique.



Seul 1 Français sur 3 considère avoir dès à présent la possibilité de recharger un véhicule électrique, que ce soit à leur domicile, sur le lieu de leur entreprise ou via un point de recharge ouvert au public



Impact des batteries sur l'environnement : 42 % des personnes interrogées considèrent que l'impact des batteries sur l'environnement est un frein à la mobilité électrique.



L'Union Européenne exige simplement, à ce stade, le recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des batteries lithium-ion. Un chiffre bien inférieur au recyclage de 85 % du poids des véhicules hors d'usage imposé par la directive européenne 2000/53/CE.



Source : Baromètre 2021 dédié à la mobilité électrique Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et Mobivia (entretien automobile et équipement véhicules multimarques).



Méthodologie



- 1 000 personnes interrogées, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus ;

- Enquête réalisée du 3 au 10 novembre 2021, par Internet, via l'Access Panel Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de l'interviewé, région et catégorie d'agglomération.