Trois quarts des vacanciers privilégient la voiture pour leurs déplacements estivaux

Quels seront les modes de déplacements cet été ?

À l'approche de l'été, plus d'un Français sur deux (54 %) prévoient de partir en vacances. Sans surprise,Si 68 % comptent utiliser leur propre véhicule, la location reste une solution pratique pour ceux qui souhaitent plus de liberté ou n'ont pas de voiture personnelle. Près d'un vacancier sur cinq loue pour pouvoir se déplacer facilement sur place, tester un nouveau modèle ou voyager confortablement. À l'heure où 30 % des Français affirment privilégier des options plus écologiques, la location offre l'opportunité d'essayer des véhicules récents, électriques ou mieux adaptés à leurs besoins.- 54 % des Français prévoient de partir en vacances cet été- 75 % des vacanciers privilégient la voiture pour leurs déplacements estivaux-30 % des vacanciers disent vouloir opter pour des transports plus écologiques, plus particulièrement les jeunes générations (80% des 18-34 ans)-45 % des Français voient la location comme un moyen d'avoir un véhicule adapté à leur destination-27 % l'envisagent pour tester une voiture électrique Alors qu'en 2024 le prix était le critère n°1, les Français recherchent en 2025 une voiture pratique et facile à garer en ville.54% des Français prévoient de partir en vacances cet été.L'écologie s'impose, dans le Baromètre 2025, comme un facteur décisif dans les choix de mobilité : 30% des Français déclarent modifier leurs habitudes de transport en faveur de solutions plus durables. Cet engagement écologique est particulièrement marqué chez les jeunes générations : 80% des 18-34 ans adaptent leurs modes de transport en privilégiant des options plus écologiques, contre seulement 21% des plus de 65 ans. Cette fracture générationnelle illustre l'émergence d'une nouvelle approche de la mobilité, où l'impact environnemental devient un critère de choix majeur, au même titre que le coût et le confort.La voiture est cette année encore le mode de transport privilégié pour 68% des vacanciers français, loin devant l'avion (21%) et le train (19%). Cette domination s'explique par la flexibilité et l'autonomie qu'offre ce mode de transport, particulièrement apprécié pour les déplacements familiaux et l'accès à des destinations moins desservies par les transports en commun.Néanmoins, 13% des Français déclarent explorer des alternatives à la voiture personnelle, comme la location, le covoiturage ou l'autopartage, principalement pour les déplacements de proximité une fois arrivés à destination.Le budget journalier moyen consacré à la location est de 40 euros par jour en 2025, témoignant d'une recherche d'optimisation du budget.Les 25-34 ans constituent le principal segment de clientèle, suivis des 18-24 ans, confirmant l'attrait des jeunes générations pour des solutions de mobilité flexibles.En ce qui concerne les motivations à la location, la raison principale est la facilité de déplacement sur le lieu de vacances, opinion partagée par plus d'un Français sur quatre, afin d'explorer sans contraintes des transports en commun, parfois limités dans certaines zones touristiques. En seconde position arrive l'absence de véhicule personnel pour 9% des Français. Les longs trajets domicile-destination complètent le podium (7%).La petite citadine , facile à garer, devient le premier choix, un atout considérable dans les stations balnéaires et villages touristiques où le stationnement est souvent problématique.Le prix le plus bas possible passe en seconde position, alors qu'il dominait en 2024.Les voitures de sport/luxe, familiales et électriques se partagent équitablement le reste des préférences, illustrant la diversité des besoins et des aspirations.Les priorités ont évolué d'une année à l'autre, passant de l'économie vers la praticité, suggérant que les Français recherchent davantage une expérience de vacances agréable et confortable, relayant au deuxième plan la dimension financière mais sans pour autant la négliger.Les Français reconnaissent de nombreux avantages à la location de véhicules pour leurs vacances, principalement l'accès à des voitures adaptées à leurs besoins spécifiques (45%), récentes (39%) et confortables (28%).L'envie de tester une voiture électrique avant éventuellement d'en acheter une progresse quant à elle (27%), avec des motivations qui varient selon les tranches d'âge. En effet, 35% des 18-24 ans et 28% des 35-49 ans partagent cet intérêt. 29% des plus de 65 ans expriment la même intention.Cette évolution témoigne d'une démocratisation de l'intérêt pour la mobilité électrique, qui touche aujourd'hui les plus jeunes. Toutefois, des préoccupations persistent concernant l'autonomie et l'accès aux infrastructures de recharge, particulièrement dans les zones rurales ou les petites stations touristiques.Le prix est le principal obstacle à la location de véhicule, quel qu'il soit, pour 59% des Français. Les 25-34 ans apparaissent comme les plus sensibles à cet aspect, une génération souvent confrontée à des contraintes budgétaires importantes.: Baromètre OpinionWay pour la société de location et de mobilité Drivalia: Étude réalisée auprès d'un échantillon de 1 053 personnes du 11 au 12 juin 2025Photo femme-regardant-la-carte-3935702 de Leah Newhouse sur Pexels