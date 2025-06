Plus de six Français sur dix prévoient d'utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances cet été

61% des Français prévoient d'utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances cet été

Alors que les grandes vacances scolaires débutent officiellement le samedi 5 juillet, les résultats du sondage Bridgestone réalisé avec OpinionWay éclairent les habitudes des Français avant de prendre la route des vacances estivales.Avec 61% des Français qui envisagent d'utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances cet été, l'enjeu de la sécurité routière est au cœur des préoccupations.- 8 Français sur 10 affirment vérifier l'état de leurs pneumatiques avant le départ pour les vacances d'été- 39% savent changer un pneu en cas de crevaison- 53% déclarent effectuer ces vérifications dès qu'ils partent pour un long trajet- En cas de crevaison, 26% feraient appel à un dépanneur, 20% utiliseraient un kit anti-crevaison et 11% disposent de pneus runflat- 23% des automobilistes prévoient de changer leurs pneus avant le départ, dont 9% pour des pneus été- Contrôler la pression et l'état des pneus (y compris la roue de secours) ;- Vérifier le kit de crevaison ;- Respecter les entretiens réguliers pour garantir confort et sécurité.Une bonne préparation est la clé d'un été serein et sécurisé au volant.Sur la route, adopter une conduite souple.: Sondage Bridgestone et OpinionWayÉtude réalisée par OpinionWay pour Bridgestone du 21 au 23 mai 2025 auprès d'un échantillon de 1 003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 21 au 23 mai 2025. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.Photo route-vide-pres-d-un-plan-d-eau-calme-1170572 de Peter Fazekas sur Pexels