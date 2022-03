Le contrôle technique automobile obligatoire permet de rouler l’esprit libre

9 Français sur 10 comprennent l’intérêt du contrôle technique automobile

Selon une étude réalisée auprès d'un panel de 501 particuliers de plus de 18 ans par SGS (réseaux Securitest et Auto Sécurité),Le contrôle technique est plébiscité par les Français :, qu', qu', ou qu'Le contrôle technique automobile fait partie du quotidien des automobilistes Français depuis 30 ans.Les automobilistes Français citent spontanément les quatre grands critères contrôlés : les freins, les pneus, l'éclairage et la pollution. Ce dernier élément est important aux yeux des automobilistes Français qui souhaitent que leur véhicule soit le moins polluant possible.« Néanmoins, on constate qu'ils sont nombreux à penser, à tort, que le Contrôle Technique impacte également la motorisation ainsi que le niveau sonore. » précise Sébastien Danvel, président d'Auto Sécurité.« A contrario, les clients ne savent pas que le contrôle technique permet aussi d'analyser et vérifier la carrosserie (l'ouverture & la fermeture des portes / risque de chute d'un élément…) ainsi que l'identification du véhicule. »Le contrôle technique automobile obligatoire concerne en France un parc automobile de plus en plus vieillissant de 38,3 millions de voitures particulières et 5,9 millions de véhicules utilitaires légers.L'âge moyen du parc automobile est de 12 ans.Comme le souligne le dernier rapport de l'Organisme Technique Central (OTC), 19,15% des véhicules présentés au contrôle technique en 2021 ont été soumis à une contre-visite, contre 21,21% en 2020.Cela représente plus de 4 millions de véhicules recalés sur une base de 21 millions de véhicules contrôlés.étude SGSétude réalisée auprès d'un panel de 501 particuliers de plus de 18 ans, dont le foyer dispose d'au moins un véhicule immatriculé au nom d'un particulier et responsables de l'entretien d'au moins un véhicule du foyer et ayant réalisé́ ou allant réaliser un contrôle technique entre juillet 2021 et janvier 2022Image par Paddy Kaye Ssenfuma de Pixabay