Près de la moitié des possesseurs de véhicules thermiques prêts à passer à l'électrique

Dans le contexte géopolitique et économique actuel,et une grande partie d'entre eux réfléchit à d'autres solutions de mobilités. C'est le constat du sondage réalisé par OpinionWay pour le spécialiste de la recharge rapide de véhicules électriques Electra.Du fait de l'augmentation des prix des carburants,(43%).50% parmi les habitants d'agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants et 45% des habitants des agglomérations d'au moins 100 000 habitants se disent prêts à passer au véhicule électrique (pour 35% en zone rurale); et 51% des répondants résidant en Ile-de-France.Près d'un possesseur de véhicules thermiques sur cinq déclare avoir pour objectif de le remplacer d'ici 2025 (18%). Parmi ceux disposant d'un véhicule diesel ou essence, 5% seraient prêts à changer d'ici la fin de l'année, 8% d'ici deux ans et 5% à partir de 2025. Un quart des conducteurs de véhicules thermiques exprime le souhait de le remplacer sans se prononcer sur la date exacte de changement du véhicule (25%).Les moins de 50 ans sont plus enclins à passer au véhicule électrique d'ici 2025 (21% contre 14% des 50 ans et plus). Près d'un quart des moins de 35 ans souhaite le faire d'ici trois ans (24%).Les catégories socio-professionnelles aisées, ayant un pouvoir d' achat plus important, sont, elles aussi plus réceptives au changement (24% contre 15% des catégories populaires).Le passage au véhicule électrique dans les années à venir pourrait bouleverser de manière très palpable le marché automobile Aujourd'hui encore, la majorité des Français possède un véhicule à essence ou diesel (85%, 53% essence et 46% diesel). Imaginer que 43% d'entre eux puissent envisager de franchir le cap de l'électrique revient à dire que 37% de l'ensemble des Français pourraient s'initier à l'électrique dans les prochaines années.: Sondage OpinionWay pour Electra: Sondage Opinion Way pour Electra réalisé par questionnaire auto -administré en ligne du 16 au 17 mars 2022 auprès d'un échantillon de 1043 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon les méthodes des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.Image par Nerijus jakimavičius de Pixabay