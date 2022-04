80 pour cent des automobilistes utilisent leur smartphone au volant

Le 18ème baromètre du comportement des Français sur la route d'AXA Prévention, réalisé auprès de plus de 2 200 personnes, dévoile du jamais vu sur l'usage du smartphone sur la route: les chiffres d'usage du smartphone explosent chez tous les usagers.



Tous les usagers de la route sont ultra connectés.



Le smartphone est le premier compagnon de route des Français, mais il met les usagers de la route en danger :



- 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant. C'est 11 points de plus qu'en 2021. Un record jamais atteint, puisqu'ils étaient 66% il y a 5 ans.



- 52% passent des appels. C'est 8 points de plus en un an. Ils n'étaient que 22% il y a 18 ans.



- 45% paramètrent leur GPS en conduisant. C'est 12 points de plus en un an



- 34% lisent ou écrivent des SMS. C'est 10 points de plus en un an.



- 24% consultent leurs notifications. C'est 11 points de plus en un an.



- 8% publient des stories sur les réseaux sociaux.



- Le téléphone s'impose comme un outil de travail dans le quotidien des automobilistes y compris lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule : 15% envoient des emails et 6% participent à une réunion de travail (c'est 2 fois plus qu'il y a un an).



C'est chez les cyclistes que la hausse du smartphone en roulant est la plus importante, avec 14 points de plus qu'en 2021. Les cyclistes sont désormais 72% à utiliser le téléphone en roulant. Les propriétaires de vélo sont toutefois plus prudents que les loueurs de vélo. Quand les premiers sont 8% à regarder des vidéos ou des séries, les seconds sont 69% à le faire. Et cette dichotomie est valable pour l'ensemble des usages (appels, sms, emails, notifications…).



Les motards et scootéristes sont les usagers de la route qui utilisent le moins leur téléphone sur la route (46%), toutefois les chiffres les concernant connaissent une hausse significative (plus 8 points en un an).



Malgré une légère baisse, 84% des trottinettistes (3 points de moins qu'en 2021) utilisent leur smartphone en roulant.



Enfin, les piétons sont 90% à utiliser un smartphone en marchant (5 points de lus qu'en 2021). Bien que ce ne soit pas une infraction, cela reste un comportement dangereux. 28% passent un appel ou écoutent de la musique tout en traversant ce qui diminue leur vigilance vis-à-vis des autres usagers de la route.



« L'usage du téléphone au volant est responsable de plus en plus d'accidents graves et mortels sur les routes françaises. Passer un appel avec ou sans kit main libre multiplie par trois le risque d'accident. Un chiffre qui passe à 23 en cas de lecture d'un SMS. Si tous les usagers regardent leur téléphone, alors qui regarde la route ? Une bonne pratique émerge cependant pour l'usage du téléphone au volant : 89% des passagers réagissent lorsqu'un proche utilise le téléphone en conduisant. Nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre ce terrible fléau qui a progressivement dépassé celui de la grande alcoolémie. », affirme Eric Lemaire, Président de l'association AXA Prévention.



Source: Etude Kantar pour AXA Prévention



Méthodologie: Etude Kantar pour AXA Prévention réalisée du 10 au 25 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 2 253 personnes, représentatif de la population résidente en France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.



Image par Pexels de Pixabay