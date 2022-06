Près de trois quarts des vacanciers vont privilégier la voiture pour partir cet été

73 % des vacanciers vont privilégier la voiture pour partir cet été.



C'est ce qui ressort de l'étude sur la route des vacances des Français réalisée par Ipsos.Digital pour le compte du club automobile de France Roole, auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 Français ayant prévu de partir en vacances cet été.



« L'enquête montre combien la voiture démocratise voire incarne l'accès aux vacances. Face au train-train quotidien, la voiture retrouve, aujourd'hui encore, ses lettres de noblesse, de la même façon qu'elle représentait ce formidable engin de liberté menant à la route de l'évasion et des loisirs au début du siècle. » commente Yoann Démoli, sociologue de l'automobile.



55 % des vacanciers vont changer leurs plans initiaux du fait de l'actuelle augmentation des prix des carburants, notamment ceux disposant des plus bas revenus (65 %) et les plus jeunes (62 % des 18-34 ans).



Pour ces vacanciers, il s'agira de partir moins loin que prévu (25 %), tandis que près d'1 sur 5 compte partir moins longtemps (19 %), ou faire moins de visites que prévu (15 %).



Seuls 11 % disent avoir l'intention de privilégier d'autres modes de transport que la voiture et/ou des destinations accessibles sans voiture (9 %) du fait de cette inflation, qui touche plus largement que les seuls automobilistes.



La voiture personnelle est le moyen de transport le plus utilisé des vacanciers pour leurs trajets estivaux.



65 % des vacanciers partiront en voiture personnelle, 24 % en transports collectifs (train, bus/car, covoiturage), 20 % en avion (en incluant pour certains plusieurs modes de transports).



53 % des automobilistes plébiscitent la voiture pour sa praticité, 40 % pour son confort et 26 % pour sa rapidité.



Pour plus de deux vacanciers sur cinq qui utiliseront la voiture personnelle, c'est le seul mode de transport possible (43 %).



« Tous motifs confondus, et notamment pour leurs vacances (73 % des Français), l'automobile demeure donc le mode de transport le plus important pour réaliser les trajets de longue distance ; à cela, plusieurs explications : le coût des modes alternatifs reste très élevé (comme en témoigne la composition sociale des passagers des TGV ou le renchérissement des billets d'avion – toujours distinctif par ailleurs – pour certaines destinations particulièrement populaires) ; inversement, ce sont les Français les moins riches qui ont recours au covoiturage. Si la voiture est utilisée au quotidien, elle présente aussi de nombreux avantages pour le transport de longue distance : la logistique est simplifiée, dans l'espace comme dans le temps (on peut charger son coffre la veille ; on part quand on le souhaite, selon les prévisions du trafic et les aléas de la vie familiale ; on maîtrise son budget avec des pique-nique ; on peut s'occuper des passagers les plus jeunes plus à son aise que dans les transports collectifs, …). Considérée comme pratique et confortable, la voiture, occupée par plusieurs passagers, devient aussi plus écologique. » commente Yoann Demoli.



Une fois sur place, 76 % des vacanciers comptent utiliser une voiture, 61 % comptent également faire des trajets à pied et 19 % ont prévu de faire des trajets à vélo.



Pour visiter la région, les vacanciers utiliseront majoritairement la voiture (66 %).



Les courses se feront également majoritairement en voiture (60 %).



En revanche, pour se rendre à la plage ou sur les lieux de détente, la voiture sera utilisée à quasi-parité avec la marche à pied (respectivement 49 % et 47 %), tandis que 12 % iront en pédalant.



76 % des vacanciers préfèrent que le trajet soit planifié avant de partir.



Pour 77 % des vacanciers, la route des vacances c'est déjà un peu les vacances. Prendre son temps lors du trajet des vacances sera de mise pour 65 % des vacanciers.



La route des vacances constitue un rôle essentiel d'évasion auprès des Français.



La route des vacances est celle que les Français prennent une fois par an, qui leur fait traverser la France, du Nord au Sud pour certains, d'Est en Ouest pour d'autres. Celle qui emmène les Français sur les lieux de vacances.



Le trajet des vacances constitue une source de stress pour 54 % des vacanciers. Dans le top 3 on trouve les embouteillages/la queue au péage (65 %), les incivilités des autres conducteurs (45 %) et la peur d'une panne (42 %).



« Ce sont aussi les disputes et tous les petits désagréments des trajets qui peuvent engendrer de la crainte : que l'on se perde sur la route des vacances, que les passagers aient faim, qu'ils trouvent le temps long ou aient été bruyants, l'enfer, c'est aussi dans sa voiture. Lieu (étroit) où tous se retrouvent sans trop d'échappatoire, la voiture, comme la cuisine, est le lieu par excellence de la dispute. La fameuse interrogation « Alors, quand est-ce qu'on arrive ? » renvoie aussi à la volonté de pouvoir chacun vaquer à ses occupations ! » ajoute Yoann Demoli.



Pour 48 % des automobilistes, conduire est une source de plaisir.



Mais pour 30 % des automobilistes, préparer la voiture (pneus, niveaux, révision etc.) est une source de stress.



« L'enquête montre combien la voiture démocratise l'accès aux vacances. À l'heure où plus de 84 % des ménages français possèdent une voiture (INSEE, 2019), cette dernière reste largement utilisée par les vacanciers. Si les vacances riment de prime abord avec le temps retrouvé, l'enquête évoque tour à tour une organisation millimétrée, où l'on ne perd pas de temps (à rebours de l'idée que les repères du quotidien seraient dilués pendant les vacances) et une envie de prendre son temps – mais pas n'importe comment ! Le départ en vacances nécessite des préparatifs que les Français confirment apprécier. Préparer, c'est déjà partir un peu. Et, de façon étonnante, le trajet des vacances n'est pas considéré comme une perte de temps ni un moment creux : pour 77 % des vacanciers, le trajet, c'est déjà les vacances, une raison de plus pour y consacrer du temps et de l'attention ! » explique Yoann Demoli.



Source: étude Ipsos.Digital pour Roole



Méthodologie: étude Ipsos.Digital auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 Français ayant prévu de partir en vacances cet été âgés de 18 à 75 ans, interrogés en ligne du 29 au 30 avril 2022. L'échantillon est représentatif selon la méthode des quotas.



Image by Konrad Janik from Pixabay