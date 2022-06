La recharge rapide est un élément clé de l’adoption des véhicules électrifiés

7 conducteurs de véhicules électrifiés sur 10 ont bien conscience de la distinction entre la recharge électrique normale et la recharge rapide.



En effet, près des deux tiers des conducteurs de véhicules électrifiés (électrique ou hybride rechargeable) utilisent déjà la recharge électrique rapide au moins une fois par mois, notamment dans les stations-services.



La recharge rapide est considérée comme un élément clé de l’adoption des véhicules électrifiés.



A titre d'illustration, les performances de recharge de la batterie haute tension de 0 à 80 % d'une Mini Electric sont de:



- 13 heures sur une prise de courant domestique de type secteur 2,2 kW

- 2 heures 30 sur une Wallbox AC type 2 11 kW mode3

- 36 minutes sur une borne de courant continu DC CCS2 50 kW



La Voiture citadine électrique MINI est équipée en série de la charge rapide.



La demande en recharge rapide augmente et près de la moitié des conducteurs (potentiels) de véhicules électrifiés sont prêts à payer davantage si leurs voitures électrifiées (électrique ou hybride rechargeable) sont rechargées plus rapidement. En particulier, les conducteurs (potentiels) de véhicules électrifiés du Royaume-Uni sont prêts à payer plus pour la recharge rapide. Cependant, cette volonté est moins présente parmi les conducteurs de véhicules électrifiés français, où 40 % déclarent ne pas l’être.



Cependant, l’interface et la structure tarifaire des bornes de recharge rapide doivent être claires.



Un conducteur de voitures électrifiées sur trois n’utilise jamais la charge rapide et l’utilisation de la charge rapide a fortement diminué depuis 2020 dans l’ensemble.



Il existe également une grande différence dans l’utilisation de la recharge rapide entre les pays : près de la moitié des conducteurs de véhicules électrifiés néerlandais n’utilisent jamais la recharge rapide, tandis que les Allemands sont les plus susceptibles d’utiliser cette technologie.



Les stations-services et les arrêts de service sont les lieux les plus utilisés pour la recharge rapide, suivis des places de stationnement publiques, et commerciales, qui ont atteint 61 % cette année.



La transparence des tarifs et la facilité d’utilisation sont essentielles pour la recharge rapide.



Une indication claire des frais de recharge et l’expérience utilisateur sont les aspects les plus importants de la recharge rapide. Cependant, les aspects de la recharge rapide considérés comme importants varient beaucoup d’un pays à l’autre.



Les aspects de la recharge rapide considérés comme importants pour les conducteurs de véhicules électriques:



- indication claire des frais de tarification: 46%

- facilité d’utilisation: 40%

- facile à repérer de loin: 31%

- indique l’état de charge: 30%

- consomme de l’énergie de manière économique: 28%

- utilisation faciles des câbles de charge de la station: 25%

- paiement NFC: 25%

- paiement EMV: 22%

- fonctionnement via un écran tactile multilingue: 17%

- accessible pour une personne handicapée: 15%

- autorisation RFID (carte de recharge): 14%

- je ne sais pas vraiment: 1%



L’existence d’une recharge ultra-rapide augmenterait la volonté des conducteurs potentiels de véhicules électriques d’acheter une voiture électrique, en particulier au Royaume-Uni.



Environ 4 conducteurs de véhicules électrifiés (électrique ou hybride rechargeable) sur 10 estiment que l’infrastructure de recharge du pays où ils vivent n’est pas adaptée aux véhicules électrifiés.



Les conducteurs de véhicules électriques souhaitent voir davantage de bornes de recharge rapide dans les stations-services et les stations de carburant le long des autoroutes (38 %) et dans les parkings publics et commerciaux (38 %), suivis des supermarchés, des centres commerciaux et des lieux de travail (35 % chacun)



Source: Baromètre EVBox de la Mobilité 2022 réalisé par EVBox et Ipsos auprès de 4 000 citoyens européens de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.



Méthodologie: enquête réalisée dans quatre pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) avec un échantillon de 4 028 répondants, dont 449 conducteurs de voitures hybrides, de voitures hybrides rechargeables (PHEV) et de voitures électriques à batterie (BEV).



Base 2022 : conducteurs de véhicules électrifiés (n=449 total : France n=111, Allemagne n=110, Pays-Bas n=121, Royaume-Uni n=107), pour conducteurs de véhicules électrifiés uniquement.



Base 2022 : conducteurs de véhicules électriques (n=201 total : France n=46, Allemagne n=62, Pays-Bas n=45, Royaume-Uni n=48), pour conducteurs de véhicules électriques uniquement.