Les voitures les plus vendues en Europe sont blanches, noires et grises

« blanc, noir, gris ». What else ?: bleu, rouge, vert

CarNext a réalisé une enquête surS'il est de notoriété que(Axalta Global Automotive 2021 Colour Popularity Report), CarNext s'est intéressé aux propriétaires de véhicules qui possèdent unL'étude CarNext révèle qu'(51%) etpuisque 73% des répondants se moquent du jugement des autres.En dehors du trio dominant « blanc - noir - gris », certains automobilistes Français optent pour une voiture colorée.Un sondé sur deux déclare que le choix de la couleur est important, une proportion qui monte au-delà des 54 % pour les hommes.Les résultats sont plus importants pour la région Île-de-France (64%).En revanche, 64% des sondés de la région Centre-Val-de-Loire, ne prêtent pas du tout attention à la couleur de leur véhicule.Les couleurs qui arrivent en tête sont10% des répondants ont opté pour des teintes plus discrètes comme le marron ou comme le violet.« Nous avons constaté qu'un véhicule de couleur se vend plus rapidement qu'un de coloris dit plus classique » précise Stan Deveaux, directeur général de CarNext France.50% des personnes interrogées ont choisi une couleur car il s'agit de leur préférée et 6% ont opté pour le coloris favori de leur conjoint (jusqu'à 9% chez les hommes).13% des répondants ont choisi une teinte pour se démarquer et 7% car la couleur était moins chère qu'un coloris traditionnel.Interrogés sur la raison du choix de la couleur de leur voiture, les automobiliste Français répondent à 41% l'élégance (50% en Île-de-France).Viennent ensuite la volonté de différenciation (22%) suivie de près par la liberté (21%).14% des répondants estiment que la couleur du véhicules est un atout dans la séduction allant jusqu'à 17% chez les 35-44 ans et les 45-54 ans mais aussi pour les Franciliens.Un choix assumé pour 47% des répondants qui se moquent du jugement des autres (ce pourcentage passe à 88% chez les plus de 65 ans).Stan Deveaux, directeur général de CarNext France commente à propos de l'enquête : « Par cette étude, nous avons voulu comprendre ce que la couleur sous-entendait pour ces Français qui ont fait le choix de ne pas céder aux traditionnels « blanc, noir, gris ». Il apparaît que la couleur leur permet d'affirmer une composante très personnelle : un trait de personnalité, un souvenir, un film, etc. »: enquête CarNext « Ces Français qui achètent des véhicules de couleur »: enquête réalisée en avril 2022 par la société d'études de marché OnePoll pour CarNext en conformité avec le code de conduite de la Market Research Society. L'enquête comprend les réponses d'un panel représentatif de la population générale de 1 000 personnes conductrices âgées de 18 ans et plus en France métropolitaine. Le panel ne porte que sur les propriétaires de véhicules qui ne sont ni blancs, ni gris, ni noirs.Image par vixrealitum de Pixabay