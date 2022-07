, avec en cause, bien trop souvent,Sur 3 219 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de France en 2021, 505 d'entre elles avaient entre 18 et 24 ans (Source ONISR, bilan 2021 de l'accidentologie routière ).La double enquête auprès des jeunes sur leurs « usages et comportements sur la route » réalisée par Prévention MAAF met en évidence les prises de risques sur la route des jeunes de 18/24 ans, classe d'âge particulièrement touchée par l'insécurité routière.Les enseignements de cette double enquête sont nets: les jeunes de 18/24 ans prennent des risques importants sur la route (alcool, drogue, vitesse, téléphone) et font prendre des risques indirectement aux autres usagers de la route croisés.- 40% des jeunes conducteurs ont déjà pris le volant sous influence (alcool/drogue)- Près d'1 jeune sur 5 n»arrive pas à dire toujours non à un ami qui a trop bu ou fumé (et pas que des cigarettes) et qui propose de les ramener- Près de 2 jeunes conducteurs sur 3 utilisent leur téléphone au volant- Près d'1 jeune sur 2 consomme de l'alcool toutes les semaines et près d'1 jeune sur 2 a déjà fumé du cannabis- 13% des jeunes ont déjà roulé sans permis- 19% des jeunes conducteurs ont déjà roulé sans assurance 48% des jeunes consomment de l'alcool au moins une fois par semaine dont 25% plusieurs fois par semaine, 21% une fois par semaine et 2% tous les jours. Seulement 12% n'en consomment jamais. A noter que les garçons sont bien plus nombreux (58%) à consommer toutes les semaines que les filles (38%).45% des jeunes ont consommé du cannabis au moins une fois dans l'année. Dans le détail, 5% fument plusieurs fois dans la semaine et 6% fument tous les jours. 55% n»en consomment jamais.15% des jeunes ont essayé au moins une fois une drogue de type cocaïne, ecstasy…. Dont 6% qui ont essayé au moins 4 fois (vs 14% en 2020).Quelle drogue ?Parmi ceux qui ont déjà essayé les drogues dures, l'ecstasy arrive en tête (46%), suivi de la cocaïne (44%), la MDMA (37%), le gaz hilarant (25%), Champi (24%), LSD (21%), Kétamine (7%). 17% n'ont pas souhaité préciser la drogue testée.Les jeunes ayant le permis se déclarent prévoyants s'ils sortent faire la fête et qu'ils doivent conduire. 44% dorment sur place, 30% appliquent le principe du SAM, « celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas » et 23% s'abstiennent. Ils sont 4% à ne prendre aucune ou « pas trop » de précautions.40% des jeunes conducteurs ont déjà conduit sous influence (alcool, drogue)Parmi ceux qui ont le permis, 40% des jeunes ont déjà pris le volant après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. Dans le détail, pour les fautifs, c»est arrivé « une ou deux fois » à 27% et « plusieurs fois » à 13%.26% des jeunes sont déjà rentrés après avoir consommé de l'alcool et/ou de la drogue à une soirée. Parmi eux, 15% des jeunes sont déjà rentrés « plusieurs fois » et 11% « une fois ». 50% ne l'ont jamais fait. Enfin, 25% n'utilisent pas de 2 roues.18% des jeunes n'arrivent pas à dire toujours non à un ami qui a trop bu ou fumé (drogue) et qui propose de les ramener. Dans le détail, 14% disent non parfois et 4% craquent et acceptent. 82% arrivent à toujours refuser la proposition.Et sans être passager, ils ne sont que 24% à toujours réussir à empêcher un ami de prendre le volant, 45% parfois (41% en 2020) et pour 3%, c'est impossible (5% en 2020). Enfin, 28% n'ont jamais vécu une telle situation (36% en 2020).13% des jeunes ont déjà roulé sans permis (sans l'avoir ou avec un permis suspendu). Dans le détail, 7% ont roulé une fois sans permis et 6% plusieurs fois. 87% n'ont jamais pris ce risque.Parmi ceux qui ont le permis, 63% des jeunes utilisent le téléphone au volant dont 14% souvent et 49% parfois. Ces jeunes utilisent leur téléphone pour la musique (65%), le GPS (57%), les messages (30%), des appels (25%), les réseaux sociaux (5%), des vidéos (4%) et des photos (3%).Parmi les conducteurs, 80% des jeunes font des excès de vitesse. Dans le détail, 37% des interrogés en font régulièrement (11% tout le temps et 26% souvent) et 43% en parfois. Seulement 20% n'en font jamais.L'effet « aquarium » signifie respirer la fumée d»un ou plusieurs joints (cannabis) dans un lieu clos (une pièce ou une voiture la plupart du temps). Même si la personne ne consomme pas directement de cannabis, et qu'elle n»inhale pas activement la fumée, elle a malgré tout une consommation passive de cannabis, qui peut générer un test de dépistage positif.Les jeunes semblent ignorer le risque de l'effet « aquarium ». En effet, près d'1 jeune sur 5 (19%) avoue avoir déjà laissé des amis fumer un joint dans leur voiture pendant qu'ils conduisaient.19% des jeunes conducteurs avouent avoir déjà roulé sans assurance. Dans le détail, 10% ont roulé une fois sans assurance et 9% plusieurs fois. 81% ne l'ont jamais fait.Près d'1 jeune sur 10 a déjà conduit une voiture sans permis (9%) et seulement 1% en possède une. Seulement 8% aimerait en conduire une alors que 13% n'en ont pas envie.Pour Pierre Negre, responsable Prévention chez MAAF, « les enquêtes sur les 18-24 ans sont rares malgré les risques et l'accidentologie élevée de cette population, c'est pourquoi nous avons décidé de les interroger régulièrement pour voir s'il y a des évolutions dans leur comportements et leurs usages, voir si le Covid a changé leurs habitudes, notamment en terme de sorties.». Pour rappel, les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18/24 ans et en 2021, 505 jeunes sont morts sur les routes.... Il poursuit, « ce type d'enquête nous aide à adapter nos messages de prévention notamment autour de l'alcool et de la drogue et du retour de soirées ».Pour lui, « cette étude confirme qu'il nous reste énormément de travail en terme de sensibilisation. Les jeunes se déclarent prévoyants quand ils vont faire la fête et pourtant 40 % des jeunes ont déjà pris le volant sous influence (alcool ou drogue), 1 jeune sur 4 a pris son deux-roues sous influence… 1 jeune sur 5 a déjà conduit sans assurance et 13% sans permis. Les chiffres sur la consommation d'alcool et de drogue sont alarmants. 11% de jeunes déclarent consommer du cannabis plusieurs fois dans la semaine, cela signifie qu'ils augmentent le risque d»avoir un accident et qu'ils sont en permanence dans l'illégalité. Vitesse, téléphone, … les chiffres ne sont pas bons...Quand on voit qu'il arrive à 30% des jeunes conducteurs d'utiliser leur téléphone pour envoyer/recevoir des messages alors que cela multiplie par 23 le risque d'accident… Enfin, toujours la confirmation que les comportements masculins sont bien plus à risque, et cela se retrouve dans les statistiques : sur 10 jeunes qui meurent sur la route, il y a 8 garçons. ».: étude Prévention MAAF: les données proviennent de 2 sondages réalisés via le chatbot JAM sur Messenger entre le 5 et 10 juin 2022 auprès de 3 463 et 2 390 jeunes redressés sur 2 échantillons de 1000 répondants âgés entre 18 et 24 ans, représentatifs de la population des 18-24 en France selon les quotas de l'INSEE. Le chatbot est un robot ou programme informatique doté d'intelligence artificielle qui est capable de mener une conversation sur Messenger en posant des questions ouvertes ou fermées, après s»être identifié auprès de son interlocuteur. 