66 pour cent des automobilistes attentifs à leur consommation de carburant

Si les juillettistes sont déjà sur leur lieu de villégiature, d'autres finissent de préparer leurs valises.Mais les semaines de détente à venir seront assombries par l'inflation et la crise énergétique.Dès le départ, les vacanciers automobilistes ressentiront cette dynamique.Et pour cause : lessont plus élevés que jamais !Pour faire des économies, nombreux sont ceux qui vont serrer la ceinture ou cherchent la parade.C'est ce que révèle Odopass, application tiers de confiance qui accompagne les particuliers de l'achat à la revente de leur automobile d'occasion , dans une étude menée par son Odo'lab auprès de plus de 1000 utilisateurs entre le 3 et le 15 juillet 2022.cet été.Afin de maîtriser les coûts de carburant, la solution plébiscitée par les conducteurs tient en trois mots :37% des sondés prévoient depour limiter leur consommation de carburant, quitte à éviter les autoroutes, ce qui permet d'échapper aux péages.Diminuer sa vitesse de 10 km/h permet d»économiser jusqu'à 1 litre tous les 100 km (article ConsoGlobe juin 2022 « 25 conseils pour réduire sa consommation d'essence »).Les deux autres grandes solutions citées consistent à(29%), pour découvrir les vertus de la marche ou de la bicyclette sur les distances courtes, et à(17%).Quelques automobilistes (5%) déclarent vouloir. Un choix économique et écologique, mais attention cependant : un arrêt pause à l'ombre, en ces temps de forte chaleur, s'avère indispensable pour la famille en surchauffe dans son habitacle.Le même sondage révèle que seul un automobiliste sur deux entend faire une révision de son véhicule avant le grand départ. Un résultat étonnant quand on sait qu»une voiture mal entretenue peut entraîner une surconsommation de carburant de l'ordre de 25% (article Le Progrès 2019/maj 2020 « Départs en vacances : 10 conseils pour économiser son carburant »).Parmi les automobilistes soucieux de vérifier l'état de leur véhicule avant de prendre la route des vacances, près de 40% comptent assurer eux-mêmes la révision. C'est là une des autres conséquences de la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi une tendance lourde depuis quelques années : les Français sont toujours plus nombreux à vouloir s'occuper eux-mêmes de l'entretien de leur auto pour limiter les visites chez le garagiste.: sondage OdopassMéthodologie : étude Odopass menée par son Odo'lab auprès de plus de 1 000 utilisateurs entre le 3 et le 15 juillet 2022Image par Arek Socha de Pixabay