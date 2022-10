30% des Français ont envisagé la voiture électrique, seuls 4% l'ont fait…

Les Français en sont convaincus,Mais, pour le moment, très peu ont concrètement tiré un trait sur la voiture thermique.Et pourtant, ils sont nombreux à l'avoir envisagé.Au-delà du(72%), le(53%), lee (37%) et un(28%) constituentLa voiture électrique est aujourd'hui proposée par quasiment tous les constructeurs, mais les Français sont encore loin d'être séduits.Pour les Français (59%), la voiture thermique ne représente plus l'avenir de la voiture.Pour la voiture de demain, les Français misent sur l'hybride (67%) ou bien sur la voiture à hydrogène (63%).Les Français sont en revanche plus perplexes sur la voiture électrique (48%).Mais le sujet de la voiture de demain ne s'est pas encore imposé en dehors des métropoles françaises. Il est difficile d'imaginer la voiture électrique comme la solution ultime face à la crise, tant celle-ci est encore réservée à une petite part des usagers.Quant à la voiture autonome , 43% des Français considèrent qu'elle représente l'avenir de la voiture.Enfin, seuls 22% des Français se disent prêts à ne plus posséder de voiture.: enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet les 12 et 13 octobre 2022 auprès d'un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.: Odoxa Le rendez-vous de l'innovation / la voiture de demainImage par Wolfgang Eckert de Pixabay