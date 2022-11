Le prix des carburants et les préoccupations environnementales sont en tête des motivations des utilisateurs de Superéthanol-E85

La Collective du Bioéthanol dévoile les résultats d'une enquête menée auprès des utilisateurs de Superéthanol-E85 Confrontés à la hausse des prix des carburants, les automobilistes français sont de plus en plus nombreux à faire le choix du Superéthanol -E85.Qui sont les Français qui roulent au Superéthanol-E85?Pour quelles raisons ont-ils opté pour le carburant Superéthanol-E85 ?La Collective du Bioéthanol a interrogé la Communauté du Superéthanol (plus de 30 000 automobilistes inscrits sur les réseaux sociaux).L'enquête, à laquelle, montre queS'il séduit des automobilistes de tous âges, l'E85 est plébiscité par desLa moitié (50 %) des automobilistes qui roulent à l'E85 ont opté pour ce carburant alternatifParmi les événements qui ont opéré un rôle de « déclic », sont évoqués l'augmentation des prix des carburants (citée à 74 %) et la dimension écologique associée à ce biocarburant (citée à 39 %).Sont également évoqués lapour l'essentiel des voitures essence immatriculées depuis 2001(18 %) et la mise sur le marché de nouveaux véhicules flex-E85 d'origine (16 %).La densification du réseau de stations-service E85 (1/3 des stations) a contribué à ce choix puisque la station distribuant du Superéthanol-E85 la plus proche est à moins de 10 km du domicile pour 80 % des répondants.Parmi les automobilistes qui roulent à l'E85, 69 % possèdent un véhicule équipé d'un boîtier de conversion homologué et 31 % ont fait l'acquisition d'une voiture « flex-E85 » d'origine.A noter que 12 % des personnes interrogées possèdent un véhicule hybride , soit flex-E85 d'origine, soit équipé d'un boîtier.Si 44 % des automobilistes interrogés ont équipé une voiture de moins de 5 ans, près d'1 sur 3 (31 %) ont fait poser un boîtier sur un véhicule de plus de 10 ans. Pour ces automobilistes qui n'auraient pas forcément les moyens de faire l'acquisition d'un modèle plus récent et moins gourmand en énergie, le Superéthanol-E85 interviendrait comme une alternative pour maîtriser leur budget carburant.A noter à l'inverse, 14 % des personnes interrogées ont converti un modèle de moins de deux ans, normalement encore sous garantie constructeur.La quête d'économie transcende les questions d'âge et de revenus. On retrouve des automobilistes de tous âges et de toutes catégories socio professionnelles parmi les utilisateurs de carburant Superéthanol-E85. En comparant l'échantillon des personnes interrogées avec les données statistiques nationales de l'INSEE, on observe une(24 % pour 13 % données INSEE) et 55- 64 ans (24 % pour 13 % données INSEE).Côté CSP, on observe une part élevée d'employés (42 % dans l'étude en ne prenant en compte que les répondants actifs pour 26 % selon l'INSEE).80 % des utilisateurs de Superéthanol-E85 sont des actifs, qui ont besoin de leur véhicule pour effectuer des trajets indispensables du quotidien. 66 % des sondés l'utilisent pour se rendre au travail, 40 % pour faire les courses.La vaste majorité de ces automobilistes (70 %) ont déjà pris des dispositions pour limiter leurs dépenses de carburant :- 26 % ont déjà supprimé des trajets jugés non indispensables ;- 21 % troquent leur voiture pour un autre mode de déplacement dès que cela est possible (marche, vélo, transports en commun) ;- 52 % pratiquent l'écoconduite (vitesse limitée, rouler à vitesse régulière, etc.)Près des trois quarts (73 %) des automobilistes qui roulent à l'E85 estiment à plus de 600 euros par an leur économie sur leur budget carburant, soit plus que la moyenne de 540 euros d'économies sur 5 ans pour 13 000 km annuels. (les personnes ont été interrogées à l'été 2022, alors que les prix des carburants classiques avaient très fortement augmenté).Les économies estimées sont d'autant plus importantes que les utilisateurs de Superéthanol-E85 sont de plus « gros rouleurs » que la moyenne. Ils roulent en effet en moyenne 16 000 km par an pour 13 000 km par an en moyenne nationale.A noter que 43 % des personnes interrogées roulent entre 600 et 1 500 km par mois.: enquête réalisée en ligne par formulaire autoadministré du 20 juillet au 18 septembre 2022, auprès de 2974 personnes volontaires faisant partie de la Communauté Superéthanol sur les réseaux sociaux.: enquête de la Collective du Bioéthanol. La Collective du bioéthanol est représentée par l'Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (AIBS) et le Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole (SNPAA).Image: Copyright CGB