Le véhicule personnel est le moyen de transport principal des français

Laest unL'enquête réalisée par Drivalia en août 2022 montre queSelon l'enquête,, principalement pour les loisirs, faire les courses, partir en vacances ainsi que pour travailler ou étudier.Parmi eux, ils sont près de 39 % à posséder deux voitures et près de 11 % à en posséder trois ou plus au sein du foyer.Laest plus nombreuse à posséder un véhicule qu'en milieu urbain (84 % et 85 % contre 62 %).Déplacements de loisirs hors vacances (67,4 % des interviewés)Faire ses courses (près de 63 %)Partir en vacances (61 %)Aller travailler ou étudier (60,5 %)En cinquième et sixième position arrivent “se rendre chez un professionnel de santé” (43 % des réponses) et “faire ses démarches administratives” (près de 23,3 % des réponses).Si l'on s'intéresse à la fréquence et à la durée des déplacements en voiture, on observe que(près de 55 % des réponses), ou entre deux et cinq jours par semaine (27,4 %).Ils sont près de 18 % à conduire moins de sept jours par mois.Enfin, 2,4 % des répondants utilisent un véhicule à titre exceptionnel.. Elle se situe entre 10 et 30 minutes pour un tiers des personnes interrogées.11,3 % des enquêtés effectuent des trajets en voiture d'une durée d'une à deux heures et plus de 10 % réalisent des trajets journaliers en véhicule de plus de deux heures.Marche (61 % des interviewés)Transports en commun (près de 41 %)Vélo (plus de 30 %)Moto ou scooter (14,5 %)L'étude montre que 11 % des répondants n'ont aucun autre mode de déplacement en dehors de la voiture.Le sondage a interrogé les répondants sur leur volonté ou non de réduire leur utilisation de la voiture. Celui-ci montre que près de 45 % des interrogés souhaitent réduire leur utilisation de la voiture.Raisons économiques (76,6 %)Raisons environnementales (74 %)Télétravail généralisé (22 %)Les répondants désignent également le temps de trajet en voiture qui peut être trop long ou incertain (19,5 % des réponses), la peur de conduire ou d'avoir un accident de la route (9 %) ou encore un déménagement facilitant la démarche de réduction de l'utilisation de la voiture (6,5 %).Confort de transport (52,6 % des réponses)Raisons professionnelles (51,6 %)Raisons familiales (49,5 %)Manque de transports en commun ou horaires inadaptés (46,3 %): Drivalia: Enquête réalisée via un questionnaire auto administré en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1 172 répondants entre juillet et août 2022Image par Janusz Walczak de Pixabay