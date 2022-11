La Rimac Nevera est la voiture électrique de série la plus rapide au monde

Chronométrée à unesur la piste Automotive Testing Papenburg en Allemagne,du moment.La vitesse de pointe record de 412 km/h fait suite à une accélération record lors de la course d'un quart de mille en 8,582 secondes en 2021.Les installations où il est possible d'atteindre des vitesses supérieures à 400 km/h sont très rares car il est très rare qu'une voiture puisse atteindre ce type de vitesse.Les lignes droites de la piste Automotive Testing Papenburg sont suffisamment longues pour permettre à l'hypercar électrique Nevera d'atteindre sa vitesse de pointe.La piste Automotive Testing Papenburg a la particularité d'avoir deux lignes droites de 4 km.L'hypercar électrique Rimac Nevera a été réglée sur son mode de vitesse maximale, créant un profil aérodynamique qui équilibre la traînée et la force d'appui pour assurer la stabilité à grande vitesse.La voiture était équipée de pneus Michelin Cup 2R homologués pour la route et sous la supervision d'un technicien Michelin pour vérifier leur état avant la course au record. Les pneus sont soumis à d'énormes contraintes lors de ces courses et il convient de s'assurer que les pneus sont configurés pour des vitesses aussi élevées.Derrière le volant se trouvait le pilote de test et de développement en chef de Rimac Miro Zrncevic.Pour le pilote de test, le défi consistait àdepuis les sections courbes de la piste pour permettre à la voiture électrique d'atteindre sa vitesse maximale de 412 km/h.L'hypercar électrique Rimac Nevera est livrée avec, mais elle peut atteindre la vitesse de pointe de 412 km/h lors d'événements spéciaux avec le soutien de l'équipe Rimac et dans des conditions contrôlées.La vitesse de la Rimac Nevera électrique a été mesurée à l'aide un appareil de mesure GPS de haute précision (Racelogic V-Box).L'hypercar électrique Rimac Nevera développe une puissance deavecconçus par Rimac.L'hypercar électrique croate est propulsée de 0 à 60 mph (96,561 km/h) en 1,85 seconde et à 100 mph (160,934 km/h) en 4,3 secondes.