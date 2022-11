Un Français sur deux a une perception négative du partage de la route

Un partage de la route jugé difficile, stressant et dangereux

La dernière édition du baromètre de la prévention routière Allianz France-CSA 2022 s'est intéressée auavecet(EDPM) est50% des Français ont une perception négative de la cohabitation entre les usagers de la route due notamment au manque de respect du code de la route et à la dangerosité de certains comportements.Pour les automobilistes, les plus grandes sources de stress sont : les engins de déplacement personnels motorisés EDPM (81%), les conducteurs de deux-roues motorisés (67%), les cyclistes (65%) et les piétons (52%).Plus de huit Français sur dix estiment que la cohabitation entre les automobilistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) est dangereuse.Ils sont sept sur dix à partager le même sentiment concernant la cohabitation entre automobilistes et cyclistes.La première raison invoquée est l'inattention des automobilistes. La voiture est l'objet de la plupart des craintes lors des dépassements jugés dangereux, avec les changements de direction soudains, du fait de la vitesse ou encore à cause du manque de visibilité avec les angles-morts.Le manque de confiance est partagé par les piétons qui se sentent en danger avec la circulation (interdite par le code de la route) des cyclistes, des motards et des conducteurs d'engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) sur les trottoirs (55%).De nombreuses incivilités sur la route et sur les trottoirs sont dénoncées, allant de l'oubli du clignotant, de l'inattention au non-respect du code de la route.Ainsi, 75% des Français pensent que les conducteurs d'engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) font preuve d'incivilité.De la même manière, ils sont 67% à considérer que les conducteurs de cyclomoteurs ne sont pas exemplaires.Et 55% pensent que les cyclistes commettent également des incivilités.Finalement personne n'est épargné exceptée la catégorie des motards perçue comme la plus vertueuse (39%).Les conducteurs reconnaissent eux-mêmes des incivilités régulières.64% des conducteurs d'engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) estiment que les utilisateurs d'engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) ne font pas preuve de civilité.Le taux s'élève à 52% lorsqu'il s'agit des incivilités des cyclistes vues par les cyclistes eux-mêmes.Précisions méthodologiques : l'enquête On-line a été réalisée du 28 mars au 11 avril 2022 sur le panel CSA auprès d'un échantillon représentatif de 3 002 individus représentatifs de la population française de 15 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, région, profession, taille d'agglomération).: Baromètre Allianz France-CSA 2022Image by TRÆ¯Æ NG QUÂN from Pixabay