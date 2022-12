56% des Français ne savent pas ce qu'est une Zone à Faibles Emissions mobilité ZFE-m

L'enquête Ipsos, réalisée du 23 au 26 septembre 2022, rappelle que plus de 9 Français sur 10 possèdent un véhicule (91%).Parmi les possesseurs de véhicules, une majorité vit dans un foyer ne possédant qu'un seul véhicule (55%), mais les 45% restants possèdent deux véhicules (38%) ou plus (7%).Pour de nombreux Français, urbains, ruraux, péri-urbains, il n'existe pas d'alternative au véhicule personnel.Dans les territoires les moins denses, le taux de possession d'un véhicule augmente à 97% pour les Français vivant dans les communes de moins de 20 000 habitants, alors qu'il chute de 10 points en région parisienne (81%)Pour de nombreux Français, vivre sans voiture c'est être privé de liberté, de vie sociale et de déplacements essentiels.Les(ZFE-m), dont le déploiement a été renforcé par la Loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, interdisent aux véhicules anciens de circuler dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, soit 43 agglomérations concernées d'ici 2025.La mise en œuvre des Zones à Faibles Émissions - mobilité (ZFE-m) représente une, qui risquent de se trouver dans l'incapacité de circuler dans ces zones où ils vivent, travaillent où qu'ils visitent régulièrement que ce soit pour rendre visite à des amis ou de la famille, pratiquer des activités pendant les loisirs ou encore pendant les vacances.Dans ce contexte de profonde mutation des mobilités, les Français ont-ils vraiment adopté les Zones à Faibles Émissions - mobilité (ZFE-m)?C'est donc moins de la moitié des Français (44%) qui savent ce que sont les Zones à Faibles Emissions - mobilité (ZFE-m).Parmi ces derniers, 13% disent savoir très bien de quoi il s'agit.Les plus jeunes (51%) et les CSP plus (53%) sont plus susceptibles de définir cette politique publique à l'heure de la transition écologique.Inversement, les femmes sont 66 % à admettre ne pas connaître les Zones à Faibles Emissions - mobilité (ZFE-m), contre 45% des hommes.Parmi les Français qui vivent dans - ou proche - d'une Zone à Faibles Émissions - mobilité (ZFE-m), 33% prennent davantage les transports en commun, 29% privilégient la mobilité active, 18% disent avoir acheté une nouvelle voiture ou avoir l'intention de le faire prochainement et 24% n'ont pas changé leurs habitudes.Si changer son comportement du fait d'une Zone à Faibles Émissions - mobilité (ZFE-m) s'avère (rait) simple pour 35% des Français,. Cette adaptation provient surtout du fait que les enquêtés concernés roulent d'ores et déjà avec des véhicules dont la circulation est possible au sein des ZFE-m.Leest un des premiers freins à la mise en conformité des Français avec les Zones à Faibles Émissions - mobilité (ZFE-m), difficulté citée par plus des deux tiers (67%) de ceux qui trouve(raient) cela compliqué. Loin derrière vient le fait de ne pas posséder assez d'informations (19%) ou la peur de perdre du temps (13%). Une petite moitié des Français qui possèdent un véhicule thermique ont prévu de le remplacer par un véhicule propre au cours des deux prochaines années (46%). Ce sont surtout les hommes (51%), les 18-34 ans (53%) et les CSP plus (52%) qui disent avoir l'intention d'acheter un véhicule propre.. Le super éthanol E85 ne récolte que 15% des intentions d'achat, tandis que les autres types de véhicules sont minoritaires.Le renouvellement est loin d'être aisé : ici encore, le coût d'un véhicule propre est cité en premier frein (74%) par ceux qui n'ont pas l'intention de remplacer leur véhicule thermique ; un tiers (33%) déclare également ne pas disposer d'une borne de recharge à domicile ou au travail.Au-delà de formes de méconnaissance, on trouve également parmi les enquêtésLa voiture électrique , du fait de sa conception, ne répondrait pas aux enjeux environnementaux : « une aberration environnementale », qui génère « une pollution délocalisée », selon certains répondants.D'autres évoquent plutôt l'autonomie insuffisante et les difficultés liées à la recharge des véhicules électriques , jugées « trop compliquée ».Le manque de normes est pointé du doigt : « La technologie électrique n'est pas suffisamment aboutie. Il y a trop de modèles de batteries différents et de technologies de recharge. Il faudrait « un standard mondial. »La question durevient chez plusieurs répondants, qui anticipent des « problèmes dans 10 ans » ou encore une « incapacité de retraitement des métaux lourds ».Dans le cadre de la mise en œuvre effective ou annoncée d'une Zone à Faibles Emissions mobilité ZFE-m,: Enquête Ipsos pour Roole réalisée du 23 au 26 septembre 2022, auprès d'un échantillon de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatifs de la population nationale.Image by Henryk Niestrój from Pixabay