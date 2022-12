Les automobilistes Français préfèrent la motorisation hybride auto-rechargeable

En pleine crise énergétique, le choix de l'énergie est au cœur des préoccupations des automobilistes.La transition à marche forcée vers la voiture électrifiée (électrique, hybride et hybride rechargeable) a contraint les constructeurs automobiles à diversifier leur offre mais la crise des carburants liée au conflit en Ukraine a accéléré ce phénomène, poussant les automobilistes à trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles.Le Baromètre Énergies 2022 de L'argus s'intéressent auxAlors que l'essence (superéthanol compris) est stable à 28% grâce à l'essor du superéthanol E85 porté par son tarif avantageux (deux fois moins cher à la pompe que le super sans plomb), le diesel poursuit sa lente descente aux enfers, bien aidé par le déploiement des Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) et les interdictions de circulation annoncées.Le désamour pour le diesel se poursuit avec 13% des intentions d'achat et une tendance baissière marquée.La voiture électrique , perfusée à coups de subventions, représente 18% des intentions d'achat mais l'autonomie, la flambée des prix du kWh et l'état du réseau de recharge inquiètent les potentiels acquéreurs.La voiture électrique profite d'une offre de véhicules plus variée et de nombreuses incitations.D'autres solutions comme l'hydrogène (7% des intentions d'achat) ou le gaz (3% des intentions d'achat) émergent mais le peu de voitures existantes et la rareté de stations agissent comme un frein.L'offre est désormais morcelée, voire confuse pour la majorité des acheteurs de véhicules.Le grand vainqueur de cette situation, avec près d'un 1/3 des intentions d'achat (31%), est l'Dans le détail, les Français misent davantage sur l'(à hauteur de 39%) moins onéreux que l'(37%) et moins contraignant.Cette tendance se confirme sur le marché de l'occasion où la demande en hybride (28%) est plus forte que le diesel (19%).Les possesseurs de véhicules diesel misent à hauteur de 27% sur l'hybride comme énergie pour leur future voiture contre 11% pour l'électrique.Les détenteurs actuels d'essence, d'hybrides et d'électriques restent quant à eux fidèles et satisfaits par leur énergie.“Le Baromètre Énergies 2022 met en lumière le décalage entre le souhait des acheteurs et l'industrie automobile tournée vers l'électrique. Cette dernière doit jouer le grand écart afin de répondre à la demande des clients tout en s'alignant sur la volonté de Bruxelles d'une Europe 100% électrique. Au Mondial de l'Auto , les modèles hybrides se comptaient sur les doigts d'une main." Grégory Pelletier, Directeur de la rédaction de L'argus.Devant l'augmentation généralisée du prix des voitures , plus de la moitié des sondés (52%) concèdent avoir adapté leur achat . Quand ils ne repoussent pas ce dernier à plus tard, ils préfèrent se tourner vers le marché de l'occasion ou cibler un modèle plus abordable quitte à faire l'impasse sur certains équipements : Baromètre Énergies de L'argus sur les intentions d'achat automobile des Français: Enquête réalisée en ligne sur le site L'argus entre le 3 juin et le 4 juillet 2022. 1 918 répondants. Le profil moyen du panel du Baromètre Énergies 2022 est un homme de 59 ans, retraité et vivant dans une petite ville.