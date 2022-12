Le verglas est en tête des événements climatiques les plus redoutés sur les routes en hiver

Des différences sur la confiance en matière de conduite hivernale en Europe

Goodyear a réalisé une étude portant sur 4 000 conducteurs de huit pays européens afin d'analyser leurs habitudes, leurs craintes et leurs connaissances en matière deL'étude aborde différents thèmes tels que le taux d'équipement,, l'intérêt et la compréhension des automobilistes pour les pneumatiques adaptés aux saisons, et enfin le comportement de chacun face à la temporalité du remplacement.Au-delà des spécificités géographiques et météorologiques de chaque pays, on note des différences assez marquées, notamment entre la France et les autres pays.Selon l'étude Goodyear,. 32 % d'entre eux se disent « sans crainte » lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de la conduite par temps hivernal, contre une moyenne de 26 % sur les huit pays interrogés.: tous pays confondus, 16 % des sondés ne veulent pas prendre le volant dans ces conditions.Dans le détail, le Luxembourg est le pays où les conducteurs se disent le plus en confiance (62 %) quelles que soient les conditions. A l'inverse les Italiens (46 %) et les Espagnols (44 %) qui sont le moins sereins au volant dans le brouillard, la neige et le verglas. A noter que la Pologne est le seul pays à ne pas avoir classé le verglas en tête des conditions redoutées, le brouillard étant sa principale cause d'inquiétude. Enfin, les automobilistes britanniques se disent plus à l'aise que les autres pour conduire sous de fortes pluies. De toute évidence, les conditions météorologiques de chaque pays ont un impact sur la perception des automobilistes selon les intempéries.L'étude fait également un focus sur la France et la Loi Montagne, où l'on apprend qu'en France près de 74% des conducteurs interrogés connaissent la Loi Montagne.Les automobilistes savent que leur véhicule doit être équipé de pneumatiques hiver ou toutes saisons, ou de chaînes voire de chaussettes à neige pour circuler dans 48 départements montagneux entre novembre et mars.Près de 27 % des sondés déclarent ne jamais en avoir entendu parler.En revanche, le taux d'adhésion à la Loi Montagne dispose d'une marge de progression : seulement 38,5 % des sondés déclarent comprendre parfaitement la Loi Montagne et s'y conformer sans retenue, alors que 13 % des personnes interrogées ne sont pas convaincues de son efficacité.Entrée en vigueur le 1er novembre 2021 en France, la Loi Montagne vise à améliorer la sécurité routière et à réduire les difficultés de circulation sur les routes en hiver. Elle impose des pneus arborant les marquages "M S" (Mud plus Snow, soit boue et neige) ou 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake/Trois flocons de neige sur des montagnes), ou de disposer dans le véhicule de chaînes ou de chaussettes à neige, pour circuler dans 48 départements montagneux entre le 1er novembre et le 31 mars.Au cours des dernières années, plusieurs intempéries ont bloqué des automobilistes par surprise pendant une nuit entière sur une nationale devenue impraticable. Ces blocages ont des conséquences importantes sur la mobilité des usagers et sur l'activité économique, les pneumatiques hiver ou toutes saisons constituent des solutions pour poursuivre la route en conditions hivernales.A compter du 1er novembre 2024, seul le logo 3PMSF sera valable, pour les pneumatiques.Le logo 3PMSF est réservé aux pneus hiver, adaptés aux conditions hivernales sévères, ou aux pneus toutes saisons, dotés d'une gomme spécifique capable d'offrir traction et adhérence en hiver, et de performances routières satisfaisantes le reste de l'année.Dans l'étude Goodyear, 58% des conducteurs français interrogés déclarent utiliser des pneumatiques toutes saisons. C'est 19 % de plus que la moyenne européenne, mais moins que l'Espagne (64 %) ou l'Angleterre (59 %). Avec les 12% de conducteurs qui passent en pneus hiver de novembre à mars, c'est 70 % des automobilistes hexagonaux qui disent être équipés pour la saison froide. Un chiffre inférieur à la moyenne de l'étude (84 %), ou encore aux 95 % de l'Allemagne voire aux 97 % du Luxembourg.La France est le pays où les conducteurs restent le plus en pneumatiques été toute l'année (21 %). C'est seulement 1% en Allemagne et en Pologne, et au maximum 12 % pour l'Angleterre, où 21 % des personnes interrogées disent néanmoins ne pas connaître la typologie des pneus qui sont montés sur leur voiture La Roumanie a bien compris l'avantage des pneus hiver et toutes saisons. 79 % des conducteurs Roumains interrogés dans l'étude Goodyear perçoivent les avantages des pneumatiques hiver et toutes saisons pendant la saison froide, alors que la France et l'Italie, avec respectivement 56 % et 69 %, semblent nettement moins receptifs au sujet. Au Royaume-Uni, c'est un véritable désintéressement qui se manifeste, puisque seulement 34 % des Britanniques disent comprendre les bienfaits de ces gommes spécifiques. Par ailleurs, les conducteurs roumains sont également ceux qui se sentent le plus concernés par les réglementations des pays voisins, car ils sont 56 % à déclarer franchir régulièrement leurs frontières en voiture.L'enquête de Goodyear montre qu'en moyenne 58 % des automobilistes européens remplacent leurs pneus, non pas lorsque la saison l'exige, mais lorsqu'ils sont usés. Cela veut dire que 42 % des sondés roulent potentiellement à l'année avec des pneus inadaptés à la situation.Dans ce sondage Goodyear, la France est dernière avec 89 % des automobilistes qui remplacent leurs pneumatiques en fonction de l'usure et non des saisons, alors qu'ils ne sont que 30 % en Roumanie et 17 % en Pologne. Le Luxembourg et l'Allemagne sont au milieu du classement (43 % et 46 %), quand l'Espagne et le Royaume-Uni sont proches de la France avec 88 %. L'Italie est en-dessous de la moyenne avec seulement 64 % d'automobilistes qui changent plutôt de pneu pour des questions d'usure.: Etude réalisée au nom de Goodyear par 2Europe: Etude réalisée au nom de Goodyear par 2Europe, sur un échantillon représentatif d'environ 500 personnes par pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni).-Répartition géographique selon 13 régions par pays représentatives des zones montagneuses, des bords de mer et des plaines.-Répartition moyenne par tranche d'âge : 24 % pour les 18-25 ans, 35 % pour les 26-45 ans, 16% pour les 46-65 ans, et 25 % pour les plus de 65 ans.-Proportion hommes/femmes ayant répondu à l'enquête : 54/46.