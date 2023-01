La Peugeot 208 devant la Dacia Sandero et la Renault Clio en 2022 en France

99 Peugeot Rifter 3 064 0,2% 100 Kia EV6 3 032 0,2%

ont été immatriculées en France au cours de l'année 2022.Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 7,8%.Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 7,3%.Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 30,9%.Lesreprésentent l'essentiel des ventes automobiles enregistrées en 2022 en France.Le marché automobile français s'est concentré à près deCette structure du marché est spécifique à la France et aux marchés automobiles de pays émergents en phase de développement économique.On retrouve sur le podium des véhicules les plus vendus en France en 2022,Economique et inférieure: 56%Moyenne inférieure: 25%Moyenne supérieure: 13%Supérieure: 7% Berline : 46%Tout-terrain/chemin: 45% Monospace compact : 1% Break : 5%Minispace/Combispace: 1%Coupé/cabriolet: 1%Monospace: 0%Sous l'effet des mesures prises par les politiques (création de zones à faibles émissions ZFE, annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent déconnecté de certaines réalités scientifiques, normes d'homologation sévérisées, etc...),(pour 21,10% en 2021, 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).: PFA/AAA Data