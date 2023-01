10 % des automobilistes sont en mesure d'identifier la « capacité de charge » maximale d'un pneu

Une enquête commanditée par Apollo Tyres (Apollo Tyres propose une large gamme de pneus Vredestein pour voitures de tourisme) révèle queLad'un pneu correspond auUn pneu avec une capacité de charge inadaptéeL'enquête Apollo Tyres a révélé que, sur 1 000 automobilistes français interrogés, seuls 16 % des hommes étaient en mesure d'identifier la capacité de charge d'un pneu, contre seulement 5 % des femmes.Les véhicules électriques modernes sont généralement beaucoup plus lourds que ceux équipés d'un moteur à combustion traditionnel. Il est donc important pour les automobilistes deL'enquête a également montré que seulement 22 % des automobilistes savent que la pression de gonflage des pneus des véhicules électriques doit être plus élevée. Chez les automobilistes âgés de 65 ans et plus, les résultats s'élèvent à seulement 18 %, contre 37 % chez les 18 à 24 ans. Le pourcentage est toujours inférieur à la moitié (49 %) chez les conducteurs de véhicules électriques.La pression de gonflage des pneus est spécifique à chaque véhicule et est essentielle pour maintenir des niveaux optimaux d'adhérence, de motricité et de résistance au roulement.Yves Pouliquen, responsable des ventes et du marketing chez Apollo Tyres, déclare : « À mesure que l'Europe se dirige vers l'adoption massive des véhicules électriques, il est de plus en plus crucial pour les constructeurs automobiles et le secteur des pneumatiques au sens large (allant des fabricants aux détaillants, en passant par les monteurs de pneus) de guider les consommateurs sur l'importance de choisir une capacité de charge compatible et sur la nécessité de maintenir un niveau de gonflage approprié. Il faut éduquer les conducteurs au-delà de l'achat. Les propriétaires de véhicules électriques souhaitent naturellement optimiser leur autonomie de conduite, mais un niveau de gonflage insuffisant peut augmenter considérablement la résistance au roulement et donc réduire l'efficacité. »Source : enquête commanditée par Apollo Tyres sur 1 000 automobilistes français