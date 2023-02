La Skoda Enyaq RS iV s'offre le record du monde de drift sur glace

Laa réalisé leL'Enyaq RS iV électrique a parcouruLes deux records (le plus long drift sur glace et plus long drift sur glace pour une voiture électrique ) ont été établis sur le, près d'Östersund, en Suède, le 19 janvier 2023.Les deux records ont été établis par le journaliste automobile Richard Meadensur la surface glacée de 40 cm d'épaisseur.Le premier record est celui du plus long drift d'un véhicule sur glace. Au volant de la Skoda Enyaq RS iV, Richard Meaden a établi un record du monde de drift en maintenant la voiture en drift pendant plus de 15 minutes et 7,351 kilomètres.La Skoda Enyaq RS iV a tenu bon dans des conditions exigeantes et a faitLa Skoda Enyaq RS iV a atteint uneetLa dérive de Richard Meaden a battu le précédent record de 6,231 kilomètres, établi en Chine en 2022.Le record a établi lors du quatrième jour sur place, après de nombreux essais avec différentes combinaisons de pneus. Au total, 18 heures de drift réparties sur cinq jours ont été nécessaires pour parvenir au drift record, le tout sous des températures négatives.La voiture était équipée de jantes en alliage de 20 pouces.Les pneus Michelin Däckproffsen 245/35-R20 à l'avant étaient dotés de 600 crampons de 5 mm, ce qui permettait une meilleure traction et direction sur la surface gelée sans adhérence, tandis que les pneus Nokian Hakkapelitta 255/45-R20 montés sur les roues arrière étaient dotés de 300 crampons de 2 mm sur toute la surface du pneu.En battant le premier record, Richard Meaden et la Skoda Enyaq RS iV ont établi un deuxième record dans la catégorie spécifique des véhicules électriques Le drift sur glace a été effectué en présence d'un arbitre duet du juge international de drift David Kalas.Les deux records du monde officiels de drift sur glace ont été validés par le Guinness World Records.En 2011, le journaliste automobile Richard Meaden avait déjà battu un record de vitesse de la Southern Californian Timing Association (SCTA) au volant d'une Škoda Octavia RS. Le record a été établi sur les lacs salés de Bonneville aux États-Unis, à une vitesse de 366 km/h.Richard Meaden, journaliste automobile explique : « C'est assez spécial de se retrouver au volant d'une autre Škoda pour battre un nouveau record, en passant des lacs salés de Bonneville aux États-Unis à un lac gelé en Scandinavie. Nous avons établi deux records avec deux voitures très différentes. Je suis très fier de faire à nouveau partie d'une équipe incroyable pour battre des records, 12 ans plus tard. Qui aurait cru que nous serions ici en train de faire dériver une voiture électrique sur la glace ? Cela montre à quel point le monde de l'automobile est en train de changer, et à quel point c'est passionnant »