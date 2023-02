Tesla affiche un taux de conquête de nouveaux clients supérieur à 90% en 2022

Selon les données fournies par AAA DATA,Mais certaines marques automobiles tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu que d'autres.Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les marques automobiles premium ne sont pas celles qui fidélisent le plus leurs clients.Parmi les quelque quarante marques analysées par AAA DATA, dans le top 5, le roumain Dacia remporte la palme de la fidélité en 2022, avec un taux de 82,6%.Le constructeur roumain Dacia est suivi par le constructeur japonais Toyota (77,2%), puis par l'américain Tesla (73%), ensuite par la marque sportive Alpine (72,7%) et le constructeur tchèque Skoda (77,7%).Au jeu de la, les résultats du classement s'avèrent bien différents.Les meilleurs conquérants ne sont pas ceux envers lesquels les clients sont les plus loyaux.Si l'on reprend le palmarès du Top 5 de la fidélité, Dacia a un taux de conquête de 59%, Toyota de 40%, Tesla de 92%, Alpine de 66% et Skoda de 46%.En phase de forte croissance sur le marché automobile Français,Aiways: 100%DFSK: 100% SsangYong : 100%MG: 99%Cupra: 98%Tesla: 92% Mitsubishi : 83% Maserati : 75%Alpine : 66% Hyundai : 65% Jeep : 64% Suzuki : 62% Fiat : 61%Dacia: 59% DS : 59% Kia : 58% Mini : 55% Smart : 52% Jaguar : 51% Subaru : 50% Volvo : 50%Land Rover: 49% Alfa Romeo : 49% Porsche : 48% Ford : 46% Opel : 46%Skoda: 46% Honda : 45% BMW : 43%Toyota: 40% Mazda : 39% Nissan : 39% Lexus : 37% Seat : 36% Citroën : 34% Renault : 34% Mercedes : 33% Peugeot : 31% Audi : 28% Volkswagen : 25%: AAA DATA