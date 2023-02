La voiture électrique doit faire face à l'augmentation des prix de l'électricité

La hausse du prix de l'électricité constitue un frein à l'achat d'une voiture électrique pour 83% des Français

Selon une étude consacrée à l'appétence des français vis à vis des véhicules électriques , menée par Leocare en partenariat avec Poll&Roll,Si 26 % des Français se disent prêts à franchir le pas de la voiture électrique prochainement, cette moyenne cachent d'importantes disparités selon l'âge et la catégorie socio-professionnelle des personnes interrogées.Il ressort de l'étude conduite par Leocare que 29 % des 18-34 ans pensent faire prochainement l'acquisition d'une voiture électrique contre 21 % des 35-49 ans.De la même manière, 35 % des CSP plus prévoient d'acheter une voiture électrique à court terme contre seulement 23 % des CSP moins et 21 % des inactifs.Dans l'un et l'autre cas, le niveau de pouvoir d'achat est déterminant.47 % des Français qui désirent acquérir sous peu un véhicule électrique ont un revenu mensuel supérieur à 3 000 euros.L'essor de la voiture électrique en France se heurte àqui freinent les ardeurs des automobilistes Français.Quand on interroge les automobilistes Français sur les raisons qui pourraient motiver un futur achat de voiture électrique , 39 % évoquent des aides à l'achat plus attractives et 54 % une plus grande autonomie.Un nouvel obstacle fait son apparition :Le prix de l'énergie électrique est désormais le troisième des freins à l'achat d'un véhicule électrique les plus cités.Au 1er février 2023, le tarif réglementé de l'électricité augmente de 15%.Les propriétaires de véhicules électriques vont payer 15% de plus pour recharger leur véhicule électrique à domicile.Les réseaux publics de recharge augmentent eux aussi les tarifs du kWh tant sur les bornes classiques que sur les bornées de recharge rapide. Dans certains cas, la hausse de prix va bien au-delà de la hausse du tarif réglementé de l'électricité de 15%, le bouclier tarifaire limitant la hausse du tarif réglementé de l'électricité en France.Le chiffre atteint 78 % parmi les automobilistes qui ont l'intention d'acquérir une voiture électrique dans un bref délai.La hausse du prix de l'électricité pourrait dissuader de nombreux automobilistes de se tourner vers l'électrique.: étude Leocare Les Français & les véhicules électriques : une affaire qui roule ?Echantillon : 1 000 répondants (Français de 18 ans et plus, représentatifs de la population nationale)Date de collecte : Du 24 au 28 janvier 2023Données recueillies en ligneImage by Reinhard Thrainer from Pixabay