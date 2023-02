Les conducteurs européens souhaitent une conduite plus écologique sans coût supplémentaire

Petronas Lubricants International dévoile les résultats d'une enquête européenne qui met en évidence les écarts entre les connaissances et l'action des conducteurs lorsqu'il s'agit de rendre les véhicules plus durables.Pas moins de 80% des répondants affirment vouloir contribuer à une industrie automobile plus verte,La hausse des prix de l'énergie et du coût de la vie pousse les consommateurs du monde entier à restreindre leurs dépenses, ce qui complique le recours à des solutions plus durables.L'étude, menée auprès de 7 000 consommateurs dans six pays, révèle que les Italiens, les Espagnols, les Polonais et les Français sont prêts à augmenter légèrement leur budget (de 11 à 20%) lié aux produits favorisant une conduite plus verte. La Grande-Bretagne est en revanche, le pays le plus réfractaire à cette idée.L'étude met en évidence des46% des répondants de la génération Z sont enclins à payer entre 11 et 20% de plus, mais la majorité des plus de 55 ans estiment que les prix ne devraient pas changer (62%).Les résultats de l'étude reflètent les difficultés liées aux revenus et aux dépenses selon les étapes de la vie, tels que les crédits, les retraites et la possession d'un véhicule.Cela renforce également le fossé générationnel en matière de perspectives de durabilité à long terme.Les facteurs clés affectant l'empreinte carbone sont connus par tous, mais certains d'entre eux risquent d'être négligés, afin d'économiser de l'argent à court terme.Il ne s'agit pas seulement du carburant. D'autres éléments sont à prendre en compte, comme le choix des fluides et lubrifiants. On estime que l'utilisation de meilleurs lubrifiants permettent une économie de carburant de 3%, et optimisent l'efficacité thermique, se traduisant par des économies globales et de meilleures performances du véhicule.- Utiliser le bon carburant (77%)- L'âge de la voiture (75%)- Les habitudes de conduite (73%)- L'entretien de la voiture (72%)- L'huile (71%)Au-delà de ces facteurs, l'étude remarque un écart de perception selon les pays et les âges sur les possibilités d'actions supplémentaires. En moyenne, 12% des européens ne connaissent pas les mesures à prendre pour réduire l'empreinte carbone de leur voiture.En France, 28% des répondants estiment que l'industrie automobile peut mettre en place plus de mesures pour rendre les véhicules plus durables, à l'échelle européenne ce chiffre atteint les 40%.Il s'agit d'un objectif clé pour de nombreux pays pour contribuer à la réduction des émissions carbone.En parallèle, 83% des sondés européens attendent des entreprises de faire davantage d'efforts pour contribuer à ce développement.Leest un obstacle important à la réalisation des objectifs de durabilité.42% attendent une baisse des prix et un meilleur choix pour les personnes ayant des besoins différents en matière de véhicules (31%).« Le coût de la vie est un problème auquel le monde entier est confronté. Nous sommes à un moment où l'industrie innove sans cesse pour optimiser la transition vers des solutions respectueuses de la planète. C'est aux entreprises comme la nôtre de montrer aux automobilistes qu'il existe des solutions abordables et des mesures réalisables, comme l'entretien régulier des véhicules, le choix de lubrifiants qui permettent d'économiser du carburant et d'améliorer les performances des véhicules électriques, hybrides et traditionnels, ou le choix d'emballages fabriqués à partir de plastique recyclé », déclare Domenico Ciaglia, Directeur Général EMEA de Petronas Lubricants International.« Petronas Lubricants International s'engage à aider ses clients à comprendre l'importance de prendre soin de son véhicule, et œuvrer pour que cela ne s'apparente pas à une tâche contraignante ou intimidante. Nous voulons faire évoluer les mentalités des consommateurs pour les aider à faire le meilleur choix pour leur voiture et montrer qu'il est possible d'apporter des changements positifs dans l'industrie automobile. »: enquête conduite par Censuide pour Petronas Lubricants InternationalMéthodologie : enquête menée par Censuide auprès de 7 000 consommateurs en novembre 2022, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en PologneImage by Who Lee from Pixabay