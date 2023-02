La Peugeot 205 fête ses 40 ans

Le 24 février 1983,créé l'évènement en lançant la, le « sacré numéro ».Le modèle fait entrer la marque au lion dans l'ère moderne, tant en matière de produit, de marketing, que de sport automobile Retour sur une épopée qui a de l'allure et qui est à l'origine d'une longue lignée de citadines Peugeot à succès.L'histoire d'une automobile est souvent d'abord l'histoire des hommes et des femmes qui l'ont imaginée.L'histoire de la Peugeot 205 est indissociable de celle de Jean Boillot, membre du directoire de Peugeot à la fin des années 70.Alors que la période est extrêmement difficile pour l'entreprise, c'est lui qui porte le projet d'une petite voiture qui sera bien plus qu'une citadine , une voiture polyvalente , à l'aise en ville comme sur la route, capable de transporter une petite famille, et tout cela en restant abordable financièrement.En matière de design, comme de technologie ou de marketing, la Peugeot 205 change la donne.Alors que la plupart des Peugeot précédentes avaient été dessinées par Pininfarina, c'est le projet des stylistes Peugeot piloté par Gérard Welter qui gagne la compétition organisée en interne, avec un design beaucoup plus moderne et fluide.Le design inaugure quelques signes distinctifs (la calandre à barres horizontales et le bandeau entre les feux arrière) que l'on retrouvera sur les futures voitures Peugeot C'est Paul Bracq, alors membre du studio Peugeot, qui créé l'intérieur de la Peugeot 205.Techniquement, la Peugeot 205 marque l'entrée de Peugeot dans l'ère moderne : compacte mais spacieuse, pratique avec son hayon, performante et économique à la fois, adaptée à tous les usages…C'est la première voiture de la marque Peugeot à adopter des barres de torsion à l'arrière pour dégager davantage d'espace dans l'habitacle.C'est aussi la première voiture à recevoir la nouvelle famille de moteurs XU, notamment le XUD7, un quatre cylindres 1 769 cm3 de 60 ch, qui fait de la Peugeot 205 la première petite voiture française diesel et surtout le premier petit modèle diesel à offrir des performances équivalentes à celles de ses homologues essence, mais avec des consommations bien moindres (3,9 litres aux 100 km en moyenne).La Peugeot 205 sera la première petite Peugeot à recevoir une gamme de moteurs aussi large et variée. Les puissances des moteurs vont de 45 à 200 chevaux.La Peugeot 205 propose aussi une boîte automatique, option rare à l'époque sur le marché.Dès son lancement en 1983, la 205 est proposée en quatre motorisations essence et un diesel.Dès l'année suivante, la gamme s'enrichit des sportives GTI et Turbo 16, ainsi que de la carrosserie 3 portes.Suivront une multitude de déclinaisons, des plus abordables comme la Junior de 1986 avec ses sièges en « jean », jusqu'aux plus chic comme les Lacoste ou Gentry.Dès 1983, la Peugeot 205 profite d'un marketing efficace.Dès le lancement, l'invention du surnom « Sacré numéro » frappe les esprits.Les créations publicitaires qui l'utiliseront seront efficaces et dans l'air du temps, tel le film où la Peugeot 205 est poursuivie et bombardée sur un lac gelé par un avion militaire, dans une ambiance très « James Bond ».Le spot publicitaire est réalisé par Gérard Pirès qui signera quelques années plus tard le long métrage Taxi, dont la vedette sera une Peugeot 406.Le sport automobile sera un puissant vecteur de promotion de la Peugeot 205, et de Peugeot.Dès 1984, sous l'impulsion de Jean Todt, Peugeot fait son entrée dans la catégorie reine du championnat du monde des rallyes, les fameuses « Groupe B », avec la 205 Turbo 16.Lors de la première saison en « Groupe B », Ari Vatanen remporte trois rallyes.En 1985 et 1986, la Peugeot 205 Turbo 16 permet à Peugeot de remporter le titre mondial des constructeurs et à Timo Salonen (1985) puis Juha Kankkunen (1986) de décrocher le titre pilote.Avec la disparition de la catégorie « Groupe B » fin 1986, Jean Todt propose à PEUGEOT d'engager la 205 T16 dans une épreuve devenu mythique, le Paris-Dakar.Défi remporté en 1987 et en 1988 : la Peugeot 205 T16, spécialement adaptée, remporte le rallye-raid, d'abord aux mains d'Ari Vatanen, puis pilotée par Juha Kankkunen.En 1998, après une longue carrière de 15 ans, et 5 278 050 exemplaires produits, la Peugeot 205 tire sa révérence.Dans l'esprit des passionnés d'automobile, elle reste le « sacré numéro » de Peugeot, celle qui a construit les fondations d'une exceptionnelle lignée de citadines à succès, les Peugeot 206 Peugeot 207 et aujourd'hui Peugeot 208 24 février 1983 : lancement de la Peugeot 205 en version 5 portes1984 : lancement des Peugeot 205 3 portes et de la Peugeot 205 GTI 1,6 105 ch, commercialisation de la Peugeot 205 Turbo 16, première victoire dans le championnat du monde des Rallyes (Finlande)1985 : la Peugeot 205 Turbo 16 est championne du monde des Rallyes (avec Timo Salonen), la millionième Peugeot 205 sort de l'usine de Mulhouse1986 : lancement de la Peugeot 205 Cabriolet (dessinée par Pininfarina), des GTI 115 et 130 ch, la Peugeot 205 Turbo 16 est championne du monde des Rallyes (avec Juha Kankkunen)1987 : la Peugeot 205 reçoit un nouveau tableau de bord, la Peugeot 205 Turbo 16 remporte le Paris-Dakar1988 : lancement de la Peugeot 205 Rallye, deuxième victoire de la Peugeot 205 Turbo 16 au Paris-Dakar1989 : lancement de la Peugeot 205 Roland Garros1990 : léger restylage (clignotants, feux arrière…), lancement de la Peugeot 205 Diesel Turbo (78 ch)1993 : arrêt de la Peugeot 205 GTI1995 : arrêt de la Peugeot 205 Cabriolet1998 : la Peugeot 205 est remplacée par la Peugeot 206