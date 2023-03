Le nombre de vols de véhicules atteint 133 800 en France en 2022

Leen France est en très nette augmentation sur l'année 2022 (en hausse de 9%).Les services de police et du ministère de l'intérieur ont enregistréen 2022 en France.Les filières de délinquants se sont montrées très actives en France en 2022 avec 1 vol de véhicule toutes les 4 minutes sur l'ensemble du territoire français.En France, les véhicules volés qui ne sont pas équipés de solution de récupération après-volL'ensemble des régions de France métropolitaine est concerné par cette hausse avec un volume de vols de véhicules en augmentation quelle que soit la région.L'Île-de-France est la région la plus à risque de France avec un taux de sinistralité (le nombre de véhicules volés pour 1000 véhicules équipés de la solution Coyote Secure) de 5,9/1000, suivie par la région Provence Alpes Côte d'Azur à 4,2/1000.La région Auvergne-Rhône-Alpes complète le podium (2,9/1000), et devance les Hauts-de-France et Pays de la Loire dont la sinistralité est très importante.Leest très largement répandu avec 88% des vols de véhicules.Lespermettent de voler un véhicule en quelques minutes de façon assez simple, sans laisser de trace et la plupart du temps sans causer de dégradation au véhicule.67% des voitures volées sont des SUV du fait de leur succès commercial et du potentiel que ces véhicules représentent à la revente. Le taux de sinistralité des SUV est élevé à 3,2/1000.Le taux de sinistralité des voitures hybrides augmente de plus de 41% pour atteindre 3,3/1000.43% des véhicules volés sont dissimulés en attendant la destination finale à couvert dans des boxes, des conteneurs ou des caves ou en sous-sol.Les lieux de stockage en sous-sol sont choisis pour parer à une localisation via les technologies de communication par réseaux GSM ou de localisation par GPS.Les véhicules volés sont exploités différemment: revente des véhicules à l'étranger (Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, pays baltes et certains pays d'Europe de l'Est), revente de pièces détachées ou encore blanchiment de véhicules volés (remise en circulation d'un véhicule volé sur le territoire avec un numéro de châssis falsifié ou production de documents falsifiés).Parmi les pièces détachées prisées des malfaiteurs, les pots catalytiques sont dérobés pour le rhodium.Le vol de véhicule permet également d'alimenter des zones de guerre (Afrique, Moyen-Orient) ou le grand banditisme pour la réalisation de braquages ou de go fasts.: Observatoire des vols Coyote Secure 2023Image by Kev from Pixabay