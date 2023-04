Quelles sont les habitudes des Français lors de l'achat d'un véhicule d'occasion ?

carVertical, le spécialiste des rapports sur l'historique des véhicules d'occasion, a réalisé une étude suret les a comparé aux habitudes constatées dans 7 autres pays européens (pays concernés par l'étude : Roumanie, Pologne, Italie, Hongrie, France, Espagne, République Tchèque et Royaume-Uni).Les acheteurs de voitures d'occasion ont des priorités similaires dans tous les pays étudiés par carVertical.Tous souhaitent disposer d'une voiture fiable, néanmoins leurs priorités et le budget qu'ils y consacrent varient.Lorsqu'ils choisissent une voiture d'occasion , les automobilistes Français prennent en considération le prix du véhicule mais également l'état technique et l'historique des collisions du véhicule, deux critères qui figurent parmi leurs priorités.Les émissions de carbone ou le pays d'origine du véhicule sont des facteurs moins déterminants.Le type de carburant et l'efficacité énergétique d'un véhicule sont des facteurs moins importants pour les automobilistes Français que pour les automobilistes Espagnols.De nombreux facteurs peuvent motiver un acheteur de voiture d'occasion dans sa prise de décision. Cependant, en France, le prix d'une voiture d'occasion est un paramètre moins important que dans d'autres pays européens. Selon l'étude de carVertical, seulement 34,6 % des acheteurs français de véhicules d'occasion le considèrent comme un facteur essentiel lorsqu'ils achètent une voiture d'occasion. En revanche, les conducteurs français accordent beaucoup d'attention à la marque du véhicule lorsqu'ils choisissent leur prochain véhicule d'occasion , alors que la dépréciation motive 14,6 % des décisions d'achat de voitures d'occasion en France.Selon l'étude de carVertical, les acheteurs français de voitures d'occasion sont plutôt conservateurs. Plus d'un tiers des automobilistes Français (33,6 %) conservent leur voiture plus de sept ans, ce qui fait d'eux les acheteurs les plus conservateurs par rapport aux acheteurs espagnols, britanniques, italiens et d'autres pays d'Europe centrale.« Nous pouvons supposer qu'une partie des propriétaires de voitures en France a tendance à utiliser son véhicule jusqu'à ce qu'il commence à tomber en panne », explique Matas Buzelis, responsable de la communication chez carVertical.Selon l'étude carVertical , la plupart des acheteurs Français (36,5 %) changent de voiture tous les 4 à 6 ans, tandis que 25,9 % changent leur véhicule tous les 1 à 3 ans, 20,7 % tous les 7 à 10 ans et 12,9 % après plus de 10 ans.Pour l'ensemble des 7 pays étudiés, la plupart des conducteurs (36,3 %) changent de voiture tous les 4 à 6 ans, tandis que 29,9 % changent tous les 1 à 3 ans. En moyenne, la part des acheteurs acquérant des véhicules après plus de 10 ans n'est que de 6,6 %, soit près de deux fois moins qu'en France.Selon la marque, le modèle, l'année et l'état, une voiture d'occasion peut coûter de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros.En France, alors que 20,4 % des conducteurs dépensent entre 10 000 et 15 000 euros pour l'achat de leur véhicule d'occasion, 17,2 % des acheteurs recherchent des voitures d'occasion légèrement moins chères, entre 5 000 et 10 000 euros, et 15,2 % des automobilistes consacrent entre 15 000 et 20 000 euros à leur achat Les véhicules d'occasion les moins chers ne sont pas aussi recherchés en France qu'en Roumanie, en Pologne, en Hongrie ou en République Tchèque, mais ils représentent néanmoins une part sensiblement similaire à celle de l'Italie et sont légèrement plus courants qu'en Espagne : seuls 3,4 % des automobilistes Français dépensent jusqu'à 1 000 euros pour une voiture d'occasion, contre 3,7 % en Italie et 2,6 % en Espagne.En ce qui concerne les voitures d'occasion très chères, coûtant plus de 60 000 euros, seuls 0,6 % des automobilistes Français se décident à investir une telle somme, alors que ce groupe de conducteurs est trois fois plus important en Italie (2,1 % du marché) et qu'il représente 1,3 % du marché en Espagne.: étude carVertical sur les habitudes d'achat de véhicules d'occasion dans les pays suivants : Roumanie, Pologne, Italie, Hongrie, France, Espagne, République Tchèque et Royaume-Uni.: étude réalisée sur la base de l'analyse des millions de données sur les véhicules d'occasion dont carVertical dispose dans 7 autres pays européens.