La Volkswagen Passat fête ses 50 ans

Lacélèbre sonLe lancement de la Volkswagen Passat en 1973 a fait naître une nouvelle gamme de modèles dotés d'un moteur refroidi par eau, marquant le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui.En, la Volkswagen Passat a représenté le point de départ d'une longue série de modèles Volkswagen ainsi que le début d'une nouvelle ère en matière de technologie automobile Le design de la nouvelle gamme de modèles Passat avait été confiée à, mais son projet original, connu sous le nom de référence de « EA 272 », avait dû être annulé à la dernière minute pour des raisons budgétaires.Le concepteur automobile italien dut développer un modèle plus économique en s'appuyant sur l'Audi 80 B1.Giorgetto Giugiaro proposa un modèle avec un arrière coupé élégant et un avant modifié.La Volkswagen Passat originale conserve un statut d'icône design.Giorgetto Giugiaro est également à l'origine du Scirocco I et de la Golf I qui ont toutes deux fait leurs débuts l'année suivante.La Volkswagen Passat est lancée en 1973 en versionLa production en série de la Volkswgane Passat démarre le 14 mai 1973.La berline familiale àfut lancée avec un petit hayon, sans possibilité de chargement traversant.La version dotée d'un hayon élargi, montant jusqu'au pavillon et intégrant la lunette arrière entre en production de série en janvier 1975.La versionde la Volkswagen Passat fait son apparition en janvier 1974. Particulièrement pratique et réussie sur le plan esthétique, la Passat Break se distingue par la générosité de son habitacle.La Passat B2 fait ses débuts en octobre 1980. La Passat de deuxième génération gagne considérablement en largeur par rapport à la B1La Passat II est d'abord proposée en version berline à hayon et en version break cinq portes.La Passat B2 est également disponible en version Formule E avec un moteur de 1.6 litre qui développe 55 kW (75 ch). La Passat Formule E Volkswagen annonçait l'arrivée du système start/stop d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur.La troisième génération de la Passat voit le jour en 1988. Elle est entièrement revisitée : silhouette, équipements , technologies et habitacle. Elle n'est disponible qu'en deux variantes, berline tricorps ou break, et peut être dotée d'un pack d'équipements GT pour gagner en sportivité.Équipée d'un moteur de 1.8 litre développant 118 kW (160 ch) et d'une transmission intégrale Syncro, la Passat G60 constitue le fleuron de la gamme dès 1989.La Volkswagen Passat a été et reste un modèle polyvalent.La vie du modèle Passat de Volkswagen s'est développée sur huit générations.Au cours de ses cinq décennies d'existence, la Volkswagen Passat a régulièrement fait preuve d'audace en matière de design, tout en transmettant d'une génération sur l'autre ses caractéristiques testées et approuvées.