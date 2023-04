Une majorité de Français doute de l'efficacité du véhicule électrique pour le climat

Sixt France et l'Ifop publient la troisième édition de l'Observatoire des mobilités qui s'intéresse à l'évolution des comportements et attentes des Français en matière de mobilités, avec une attention particulière portée cette année à la question du véhicule électrique alors que l'interdiction de la vente de nouveaux véhicules à moteur thermique à horizon 2035 en Europe a été actée.Si les ventes de véhicules électriques progressent en France, avec plus de 200 000 véhicules électriques vendus en 2022 (en hausse de 25%), les intentions d'achat de véhicules électriques sont en baisse par rapport à l'année dernière.. Ce chiffre représente une diminution de 5 points par rapport à 2022.Plus inquiétant encore,, contre 58% « une mauvaise solution », soit une proportion inverse à celle de l'année passée.En 2022, 58% des Français considéraient la voiture électrique comme « une bonne solution » contre 42% « une mauvaise solution ».« L'étude dévoile un clivage important dans la société française concernant le véhicule électrique » commente Frédéric Dabi, Directeur général de l'Ifop. Ceux qui estiment que le véhicule électrique constitue une bonne solution pour lutter contre le changement climatique proviennent essentiellement des segments jeunes, urbains et diplômés du supérieur. Ce sentiment s'avère bien plus minoritaire chez les seniors, les ruraux et les moins diplômés. ».Corolaire de ce scepticisme marqué, seuls 33% des Français estiment que l'interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique à horizon 2035 est « une bonne décision » (7% une très bonne décision) contre 67% qui jugent qu'il s'agit d'une « mauvaise décision » (33% une « très mauvaise décision »).La croissance à marche forcée des ventes de véhicules électriques en FranceCe scepticisme marqueEt il serait illusoire de croire qu'un travail d'explication pourrait convaincre les Français propriétaires de véhicules anciens concernés par les interdictions de circulation alors que l'interdiction de la vente de véhicules à moteurs thermiques à horizon 2035 vient d'être entérinée par l'Europe.Lorsqu'on demande aux Français leurs objections à l'achat d'un véhicule électrique,(en baisse de 5 points par rapport à 2022).Les Français sont une large majorité (73%, en hausse de 5 points par rapport à 2022) à indiquer qu'Des résultats qui montrent la nécessité de rendre le véhicule électrique plus attractif financièrement.L'enquête montre queFrançois Gatineau, Président de Mobileese, cabinet de conseil et bureau d'études certifié en mobilité électrique, explique : « Pour un véhicule thermique, le budget global se découpe de manière différente d'un véhicule électrique.Pour le 1er type de véhicule, un tiers de budget correspond au prix à l'achat et deux tiers à l'usage alors que c'est l'inverse pour un véhicule électrique. Expliquer cela aux conducteurs permettra de faire un grand pas en avant. Par ailleurs, concernant le prix de l'énergie, l'électricité augmente, mais le diesel et l'essence sont à 2 € le litre pour tous les Français.Même si les Français venaient à s'habituer à ce prix, ce palier pourrait être largement franchi ces prochains mois. Le ratio du prix au kilomètre Electricité / Diesel-Essence est toujours de un pour quatre depuis plusieurs années. En effet, un conducteur de véhicule électrique qui roule avec des réflexes d'écoconduite sur un véhicule électrique de milieu de gamme peut facilement faire du 15 kWh au 100 km soit au nouveau tarif électricité Heure Pleine (0,22 * 15 = 3,3 € au 100 km). Un véhicule thermique fait du 6l*2€ - pour l'instant - ce qui équivaut à 12 € au 100 km ».: Observatoire des mobilités Sixt France x Ifop - troisième éditionImage by Gerd Altmann from Pixabay