La Renault Clio est la star du marché de l'occasion en France en 2022

Marque Immatriculations 2022 Part de marché 2022 Immatriculations 2021 Part de marché 2021 Evolution Immatriculations 2022-20221 Evolution Part de marché 2022-20221 RENAULT 983.656 19,18% 1.161.206 19,46% -15,29% -1,43% PEUGEOT 910.365 17,75% 1.071.934 17,96% -15,07% -1,18% CITROEN 582.243 11,35% 685.916 11,50% -15,11% -1,23% VOLKSWAGEN 399.162 7,78% 469.504 7,87% -14,98% -1,07% BMW 223.881 4,37% 255.654 4,28% -12,43% 1,90% AUDI 220.498 4,30% 256.775 4,30% -14,13% -0,08% MERCEDES 211.012 4,11% 238.308 3,99% -11,45% 3,03% FORD 175.903 3,43% 213.686 3,58% -17,68% -4,21%

TOYOTA 170.983 3,33% 183.780 3,08% -6,96% 8,26% OPEL 146.156 2,85% 179.186 3,00% -18,43% -5,09% FIAT 137.544 2,68% 166.464 2,79% -17,37% -3,86% DACIA 135.530 2,64% 147.520 2,47% -8,13% 6,90% NISSAN 116.406 2,27% 145.111 2,43% -19,78% -6,66% MINI 82.243 1,60% 86.317 1,45% -4,72% 10,87% SEAT 77.739 1,52% 88.011 1,47% -11,67% 2,78% HYUNDAI 60.770 1,19% 63.949 1,07% -4,97% 10,58% KIA 60.666 1,18% 65.026 1,09% -6,71% 8,56% SUZUKI 45.764 0,89% 52.488 0,88% -12,81% 1,45%

SKODA 38.541 0,75% 44.914 0,75% -14,19% -0,15% PORSCHE 36.380 0,71% 39.046 0,65% -6,83% 8,41% VOLVO 33.452 0,65% 38.996 0,65% -14,22% -0,18% DS 28.265 0,55% 31.061 0,52% -9,00% 5,89% LAND ROVER 28.156 0,55% 31.734 0,53% -11,27% 3,24% ALFA ROMEO 27.896 0,54% 34.132 0,57% -18,27% -4,90% MAZDA 25.016 0,49% 28.520 0,48% -12,29% 2,06% TOTAL 5.127.955 93,91% 5.966.869 94,10% -14,06%

Modèle Immatriculations 2022 Part de marché 2022 Immatriculations 2021 Part de marché 2021 Evolution Immatriculations 2022-20221 Evolution Part de marché 2022-2021 RENAULT CLIO 335.801 6,5% 399.021 6,7% -15,84% -2,08% CITROEN C3 190.398 3,7% 221.557 3,7% -14,06% 0,00% PEUGEOT 208 139.798 2,7% 154.432 2,6% -9,48% 5,33% CITROEN C4 137.336 2,7% 168.006 2,8% -18,26% -4,88% RENAULT TWINGO 136.060 2,7% 154.049 2,6% -11,68% 2,77% VOLKSWAGEN GOLF 135.415 2,6% 159.842 2,7% -15,28% -1,42% RENAULT MEGANE 125.171 2,4% 151.780 2,5% -17,53% -4,04% PEUGEOT 308 122.944 2,4% 147.338 2,5% -16,56% -2,91

RENAULT SCENIC 111.404 2,2% 137.127 2,3% -18,76% -5,47% PEUGEOT 206 111.089 2,2% 130.603 2,2% -14,94% -1,03% PEUGEOT 207 93.944 1,8% 105.977 1,8% -11,35% 3,15% PEUGEOT 3008 87.189 1,7% 105.597 1,8% -17,43% -3,92% VOLKSWAGEN POLO 78.240 1,5% 95.181 1,6% -17,80% -4,35% PEUGEOT 2008 73.060 1,4% 90.784 1,5% -19,52% -6,36% RENAULT CAPTUR 72.182 1,4% 89.770 1,5% -19,59% -6,44% MINI MINI 64.687 1,3% 66.900 1,1% -3,31% 12,51% DACIA SANDERO 60.970 1,2% 64.955 1,1% -6,14% 9,22% AUDI A3 59.351 1,2% 70.018 1,2% -15,23% -1,37%

Le marché du véhicule d'occasion en France a signé sa pire performance depuis 2000 avec 5.127.955 immatriculations.Par rapport à 2021 (5 966 869 immatriculations), année record, la baisse du marché de l'occasion en France est de 14,1%.Par rapport à 2019 (5 777 204 immatriculations), la baisse du marché de l'occasion de France est de 11,2%.Parmi les marques les plus implantées sur le marché français, toutes les marques montrent un déclin en volume dans un marché de l'occasion 2022 en berne.Les quatre marques françaises Renault, Peugeot, Citroën et DS représentent près de 49% du marché de l'occasion en 2022 (48,83%).Les marques françaises accusent des légères pertes en part de marché assez similaires avec Renault à moins 1,4%, Peugeot à moins 1,2% et Citroën à moins 1,2%. La jeune marque française positionnée haut de gamme DS est une exception du fait de sa jeunesse. Elle perd 9,0% en volume mais augmente sa part de marché de 5,9%.Renault est la marque la plus vendue en occasion avec une part de marché de 19,18% (contre 19,46% en 2021).Globalement, les marques premium allemandes progressent en parts de marché.BMW est la première marque premium avec une part de marché de 4,37% (en augmentation de 1,9%) devant Audi stable à 4,30% (en diminution de 0,1%) et Mercedes-Benz à 4,11 % (en augmentation de 3,0%).La raison de cette performance relative est probablement à chercher du côté des prix élevés des véhicules neufs.Parmi les gagnants de 2022, on relève la performance de Mini (part de marché de 1,60%) et Porsche (part de marché de 0,71%) qui ont vu leur part de marché augmenter de respectivement 10,9% et 8,4%.Parmi les marques généralistes, plusieurs marques se distinguent par des progressions de part de marché telles que Toyota avec une part de marché de 3,33% (en augmentation de 8,3 %), Dacia avec une part de marché de 2,64% (en augmentation de 6,9%) , Seat avec une part de marché de 1,52% (en augmentation de 2,8%), Hyundai avec une part de marché de 1,19% (en augmentation de 10,6%) et Kia avec une part de marché de 1,18% (en augmentation de 8,6%).La Renault Clio est la star du marché de l'occasion en France en 2022 avec 335.801 immatriculations. La voiture polyvalente de la marque au losange perd 15,8% en volume et 2,1% en part de marché en 2022 par rapport à 2021. La Renault Clio est apparue sur le marché en juin 1990 en remplacement de la dynastie des Renault 5. La berline polyvalente Renault s'est déclinée en cinq générations.La Citroën C3 occupe la deuxième place du podium en France en 2022 avec 190.398 immatriculations. Le best-seller historique de la marque aux chevrons perd 14,06% en volume et reste stable en part de marché en 2022 par rapport à 2021. La première génération de la Citroën C3 est sortie en 2002. La berline polyvalente Citroën s'est déclinée en trois générations.La Peugeot 208 se classe en troisième position en 2022 avec 139.798 immatriculations. La berline polyvalente de la marque au lion perd 9,48% en volume mais progresse de 5,33% en part de marché en 2022 par rapport à 2021. La voiture polyvalente Peugeot 208 est sortie en 2012. La berline polyvalente Peugeot s'est déclinée en deux générations.La berline polyvalente Peugeot a changé de nom au fil des générations: 205, 206, 207 puis 208.La famille Peugeot 205 - 206 - 207 - 208 se classerait en première place en 2022 si les différentes générations étaient consolidées avec un volume de 356.149 unités (en régression de 11,8% en volume).La Volkswagen Golf est le premier véhicule étranger du marché avec une part de marché de 2,6%. La berline compacte Volkswagen perd 15,28% en volume et 1,42% en part de marché en 2022 par rapport à 2021. La première Volkswagen Golf a été lancée au printemps 1974 pour succéder à la Volkswagen Coccinelle. La berline compacte Volkswagen s'est déclinée en huit générations.Alors que la Dacia Sandero fait partie des véhicules particuliers les plus vendus sur le marché neuf, la voiture polyvalente roumaine se classe en 17ème position. Avec 60.970 unités vendues en 2022 (en baisse de 6,14%), la berline polyvalente Dacia réalise une part de marché de 1,2% (en hausse de 9,22%). La Dacia Sandero souffre d'un manque d'offre sur le marché de l'occasion. Il est peu aisé de trouvez votre dacia d'occasion . La voiture polyvalente Dacia Sandero est arrivée sur le marché à partir de 2008. A l'époque, c'était une déclinaison bicorps de la Dacia Logan. La voiture polyvalente Dacia Sandero s'est déclinée en trois générations. Au fil des générations, la Dacia Sandero est devenue techniquement l'équivalent de la dernière génération de la Renault Clio.Dans le Top 25 des modèles, on retrouve de belles progressions en part de marché: Peugeot 208 (part de marché de 2,7% en hausse de 5,3%), Renault Twingo (part de marché de 2,7% en hausse de 2,8%), Peugeot 207 (part de marché de 1,8% en hausse de 3,2%), Mini (part de marché de 1,3% en hausse de 12,5%), Dacia Sandero (part de marché de 1,2% en hausse de 9,2%), BMW Série 3 (part de marché de 1,1% en hausse de 3,3%), Toyota Yaris (part de marché de 1,1% en hausse de 3,2%) ou la Mercedes-Benz Classe A (part de marché de 1,0% en hausse de 4,6%).FORD FIESTA 58.315 1,1% 69.629 1,2% -16,25% -2,55%PEUGEOT 307 56.417 1,1% 68.182 1,1% -17,26% -3,72%BMW SERIE 3 55.709 1,1% 62.751 1,1% -11,22% 3,30%TOYOTA YARIS 55.164 1,1% 62.225 1,0% -11,35% 3,16%OPEL CORSA 54.666 1,1% 67.396 1,1% -18,89% -5,62%MERCEDES CLASSE A 52.981 1,0% 58.965 1,0% -10,15% 4,55%FIAT 500 51.067 1,0% 62.411 1,0% -18,18% -4,79%TOTAL OCCASION 5.127.955 43,9% 5.966.869 44,4% -14,1% -1,24%Les motorisations Diesel sont prédominantes sur le marché du véhicule d'occasion.La motorisation Diesel a perdu 5,8% de part de marché en 2021 au profit des motorisations essence (part de marché en hausse de 4,17%), hybrides (part de marché en hausse de 24,04%) et électriques (part de marché en hausse de 46,35%).La baisse de la motorisation Diesel est faible par rapport à l'effondrement de la motorisation Diesel sur le marché du véhicule neuf.Les motorisations Diesel restent très populaires dans les segments d'âge de 6 à 15 ans où l'offre de véhicules d'occasion Diesel est abondante.Les motorisations essence souffrent d'un manque d'offre en véhicules essence sur le marché de l'occasion.Motorisation Immatriculations 2022 Part de marché 2022 Immatriculations 2021 Part de marché 2021 Evolution Immatriculations 2022-20221 Evolution Part de marché 2022-20221DIESEL 2.684.396 52,35% 3.314.877 55,56% -19,02% -5,78%ESSENCE 2.097.109 40,90% 2.342.403 39,26% -10,47% 4,17%HYBRIDE 233.508 4,55% 219.038 3,67% 6,61% 24,04%ELECTRIQUE 71.395 1,39% 56.760 0,95% 25,78% 46,35%GAZ 23.091 0,45% 23.550 0,39% -1,95% 14,08%DIVERS 16.428 0,32% 9.809 0,16% 67,48% 94,86%Concernant les véhicules électriques, les volumes sont en hausse de 25,8% entre 2021 et 2022 avec une part de marché en augmentation de 46,4%.La Renault Zoé est le modèle électrique le plus vendu en France en occasion en 2022 avec une progression de 10,3% en volume.La Peugeot 208 électrique prend la deuxième place devant la Tesla Model 3.Modèle Immatriculations 2022 Part de marché 2022 Immatriculations 2021 Part de marché 2021 Evolution Immatriculations 2022-20221 Evolution Part de marché 2022-20221RENAULT ZOE 22.007 30,8% 19.945 35,1% 10,34%PEUGEOT 208 5.866 8,2% 3.744 6,6% 56,68%TESLA MODEL 3 3.952 5,5% 1.375 2,4% 187,42%FIAT 500 3.082 4,3% 1.624 2,9% 89,78%NISSAN LEAF 2.772 3,9% 4.025 7,1% -31,13%PEUGEOT 2008 2.079 2,9% 1.109 2,0% 87,47%BMW I3 1.988 2,8% 1.378 2,4% 44,27%CITROEN E-C4 1.710 2,4% 439 0,8% 289,52%KIA NIRO 1.613 2,3% 1.199 2,1% 34,53%CITROEN C-ZERO 1.607 2,3% 866 1,5% 85,57%: AutoScout24