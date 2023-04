Le coupé quatre places Bentley Continental GT célèbre ses 20 ans

Lecélèbre sonToute première Bentley de l'époque moderne suite au rachat par Volkswagen en 1998, le coupé quatre places Continental GT a été lancé enLe premier coupé quatre places Continental GT à être sorti de la ligne de production de Crewe en 2003, la voiture VIN 20001, présentait une peinture Cypress Green et un habitacle orné du cuir Saddle et du placage Burr Walnut.Le coupé quatre places Bentley Continental GT est la première Bentley à être équipée d'uneet duLe coupé quatre places Bentley Continental GT a fait entrer Bentley dans la modernité et a permis à la marque britannique d'obtenir un statut de marque automobile de luxe prisée.Au moment de son lancement en 2003, le coupé quatre places Continental GT offrait l'alliance d'un design d'automobile de luxe, de performances de supercar et d'un savoir-faire artisanal.La Continental GT était perçue comme le coupé quatre places le plus rapide du monde avec uneet uneL'anniversaire du coupé quatre places Continental GT marque aussi les 20 ans du moteur W12 biturbo 6.0 litres de Bentley, qui a propulsé les modèles de la marque de Crewe pendant deux décennies.Le coupé quatre places Continental GT a connu une évolution permanente à travers trois générations, dont une version Continental GT Convertible, jusqu'à aujourd'hui.