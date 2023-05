La Skoda Superb célèbre ses 90 ans

Le premier modèle historique de la gammea été produitpar, laa été lancée, marquant le retour de Skoda en tant que constructeur généraliste de premier plan, suite au rachat de la marque tchèque par Volkswagen . Plus de 1 550 000 unités de toutes les générations modernes de Skoda Superb ont été produites depuis 2001.Lorsque la Skoda Superb est entrée en production en 1934, Skoda avait déjà produit plusieurs modèles haut de gamme.Cependant, la Skoda Superb était innovante à bien des égards : le câblage de bord fonctionnait avec un système 12 V, encore utilisé dans les voitures aujourd'hui.Comme ses contemporaines, la Skoda Superb reposait sur un châssis innovant. Le cadre longitudinal traditionnel avec une section de canal a été remplacé par un cadre dorsal avancé avec un tube central, se divisant en deux poutres à l'avant. Cette conception permettait de loger l'arbre de transmission dans le tube du châssis et de libérer de l' espace pour la suspension indépendante, pour un confort de conduite supérieur.La Skoda Superb a été le premier modèle du constructeur tchèque à être équipé de freins hydrauliques à circuit unique avec une action égale sur les quatre roues.Au cours de la production, les moteurs équipés de la distribution à soupapes en tête ont commencé à être installés sur les Superb en 1938.Contrairement à certains de ses prédécesseurs, comme la luxueuse Hispano-Suiza, la Superb a été entièrement développée en interne par Skoda.La carrosserie, qui a fait l'objet d'une modernisation importante en 1939, était constituée d'une structure en bois avec des panneaux extérieurs en tôle, ce qui permettait à la Skoda Superb d'être fabriquée dans une variété de styles de carrosserie ; cinq versions civiles et trois versions militaires ont été produites au cours de sa période de production de 13 ans.La Skoda Superb était disponible avec des moteurs SV ou OHV d'une puissance de 40,5 à 70,7 kW (55 à 96ch) et d'une cylindrée de 2 492 à 3 991 cm3. La plupart des moteurs avaient six cylindres, à l'exception de la Superb 4000, dotée d'un moteur V8.La Superb 4000 était la plus puissante et la plus grosse cylindrée de la série.Environ 900 véhicules civils et 1 600 véhicules militaires de toutes les variantes de la Superb ont été produits entre 1934 et 1949.2001 a été une année riche en événements marquants pour Skoda. La Skoda Fabia a été lancée cette année-là.Mais, l'événement majeur de l'année 2021 a été la présentation de la Superb, après 50 ans d'absence.La berline Superb a repositionné la marque Skoda, la positionnant parmi les constructeurs de voitures destinées à la classe moyenne supérieure.Dévoilée au salon de l'automobile de Genève en septembre 2001, la Superb de première génération a été construite sur la plate-forme du châssis PL 45. Celle-ci a été élargie de 100 mm pour la Skoda Superb, ce qui lui conférait un habitacle exceptionnellement spacieux.La série était dotée d'une gamme complète de moteurs. La première génération moderne de la Superb proposait des groupes motopropulseurs essence et diesel, allant d'un quatre cylindres turbo 1.8 litre de 110 kW (150 ch) à un V6 2.8 litres de 142 kW (193 ch). La Superb a apporté avec elle plusieurs innovations, notamment les phares bi-xénon, la transmission automatique Tiptronic, le système d'éclairage Coming Home et l'assistance au freinage à commande électronique.La suspension avant multibras et les moteurs montés longitudinalement étaient inédits dans la gamme Skoda de l'époque.En 2006, la Superb de première génération a fait l'objet d'un restylage qui a inauguré les feux arrière en forme de C, caractéristiques de Skoda En février 2015, la Superb dea été présentée à Prague dans une version berline, suivie quelques mois plus tard par la variante Combi.Utilisant la plateforme modulaire MQB du groupe Volkswagen, la Skoda Superb de troisième génération pouvait intégrer toutes les dernières technologies du groupe Volkswagen.La routière tchèque bénéficie du DCC, d'une climatisation tri-zone et de systèmes d'assistance tels que l'aide aux embouteillages et la fonction d'aide d'urgence. Le régulateur de vitesse adaptatif ACC, le Lane Assist et le Travel Assist font également leur apparition.Après le restylage de 2019, la Superb de troisième génération a reçu des équipements supplémentaires, tels que les phares Matrix -LED, le régulateur de vitesse adaptatif prédictif et l'ouverture sans clé Kessy pour toutes les portes.La gamme s'est également enrichie d'une variante hybride rechargeable (Superb iV) avec un moteur 1.4 TSI PHEV.À ce jour, Skoda a produit plus de 1 550 000 Superb de tous types et de toutes générations depuis 2001, dont plus de 780 000 Superb de troisième génération.