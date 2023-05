Les contraintes inhérentes à la conduite d'un véhicule de moins en moins respectées

A la veille du week-end prolongé de l'Ascension, au cours duquel les Français seront nombreux sur les routes, la Fondation Vinci Autoroutes publie les résultats de son 13èmeRéalisée par Ipsos auprès de 12 400 personnes dans 11 pays européens, cette vaste enquête annuelle dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant.Elle permet de suivre l'évolution des conduites à risque et des bonnes.Les résultats du Baromètre de la conduite responsable 2023 font apparaître chez les jeunes de moins de 35 ans, en particulier les hommes, une sur-représentation des conduites à risque liées aux usages des smartphones (23 % regardent des films ou des vidéos en conduisant), à la consommation d'alcool ou de drogues et à la somnolence au volant.Pour mémoire, en 2021, 30,7 % des personnes tuées sur la route étaient des jeunes de 18 à 34 ans alors qu'ils représentent près de 20 % de la population française (Source : ONISR – La sécurité routière en France. Bilan de l'accidentalité de l'année 2021).Autre phénomène inquiétant : près d'1 conducteur sur 3 de 16 à 24 ans se dispense du port de la ceinture de sécurité, alors même que cette règle est un incontournable du permis de conduire.Autre enseignement notable du Baromètre de la conduite responsable, la banalisation de l'usage du téléphone en Bluetooth : alors que plus d'1 conducteur sur 2 (55 %) téléphone de la sorte au volant, 67 % d'entre eux ne jugent pas cette pratique dangereuse et 15 % ont déjà eu, ou failli avoir, un accident en raison de son utilisation.L'édition 2023 du Baromètre de la conduite responsable fait aussi apparaître une, dont les effets sont très perceptibles puisque 89 % des personnes interrogées disent avoir déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs - un niveau record depuis la création du Baromètre de la conduite responsable.- 74 % des conducteurs français utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant- 62 % téléphonent au volant dont 42 % régulièrementToutes les tranches d'âge sont concernées : 78 % des moins de 35 ans et 50 % des 55 ans et plus téléphonent au volant.L'utilisation du smartphone en voiture est très largement d'ordre privé : c'est le cas pour 86 % des conducteurs en général, et pour 69 % des cadres.L'usage du Bluetooth est banalisé et sa dangerosité sous-estimée : 55 % des conducteurs téléphonent avec un système Bluetooth. Parmi eux, 67 % ne jugent pas cette pratique dangereuse alors même que 15% ont déjà eu ou failli avoir un accident en raison de l'utilisation du téléphone.15 % des actifs qui conduisent participent à des réunions téléphoniques pour le travail lorsqu'ils sont au volant. Parmi eux, 34 % ne jugent pas cette pratique dangereuse alors que 59 % ont déjà eu ou failli avoir un accident en raison de l'utilisation du téléphone au volant.- 9 % des conducteurs français (et même 20 % des hommes de moins de 35 ans) reconnaissent prendre le volant en état d'ébriété et 9 % des conducteurs français déclarent avoir eu ou failli avoir un accident à cause de la consommation excessive d'alcool. Le chiffre atteint 27 % des hommes de moins de 35 ans.- 12 % (et 26 % des hommes de moins de 35 ans) conduisent en ayant consommé des médicaments susceptibles d'altérer leur vigilance.- 4 % (et 19 % des hommes de moins de 35 ans) conduisent en ayant fumé du cannabis ou consommé des drogues.- 8 % des conducteurs français identifient la somnolence comme l'une des principales causes d'accidents mortels sur les routes en général et 37 % sur autoroute.29 % ont déjà eu l'impression de s'assoupir quelques secondes au volant.Plus d'1 conducteur sur 8 (13 %) a déjà eu ou failli avoir un accident lié à la somnolence.2 heures et 56 minutes c'est le temps moyen avant l'arrêt lors d'un long trajet, soit une durée de conduite bien au-delà des 2 heures recommandées.- 68 % admettent injurier d'autres conducteurs.- 59 % klaxonnent de façon intempestive les conducteurs qui les énervent.- 18 % descendent de leur véhicule pour s'expliquer avec d'autres conducteurs.89 % des conducteurs français ont déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs. C'est le niveau le plus haut depuis la création du Baromètre.- 13 % des conducteurs déclarent qu'il leur arrive de ne pas attacher leur ceinture.27 % des moins de 35 ans et même 31% des jeunes de 16 à 24 ans.Près de 9 sur 10 (89 %), dépassent de quelques kilomètres/heure la limitation de vitesse.16 % ont déjà eu ou failli avoir un accident en raison d'une vitesse excessive ou inadaptée.- 67 % des conducteurs français n'appliquent pas systématiquement la règle du corridor de sécurité, et 18 % ne connaissent pas cette règle.- 54 % oublient de ralentir à proximité d'une zone de travaux.« Les conducteurs ont beau être conscients des dangers du smartphone au volant, du manque de sommeil ou de la consommation d'alcool ou de drogues, ils ont de plus en plus de difficultés à accepter les contraintes inhérentes à la conduite d'un véhicule.Les jeunes en particulier cherchent le compromis entre les sollicitations de la vie sociale et la conduite sûre, quitte à prendre des risques. » commente Bernadette Moreau, Déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes.: Baromètre de la conduite responsable 2023 Vinci AutoroutesPour réaliser le Baromètre de la conduite responsable, Ipsos a interrogé du 5 au 31 mars 2022, par Internet, 12 400 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 2 400 Français et 1 000 personnes minimum dans chacun des 10 autres pays sondés (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède). 