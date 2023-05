La Citroën Mehari célèbre ses 55 ans

Dévoilée le 16 mai 1968 au golf de Deauville, lacélèbre sesC'est le 16 mai 1968, il y a 55 ans, au cœur du mouvement contestataire étudiant français, que Citroën dévoile la Méhari : un pick-up atypique de 28 cv jusqu'à 32 cv, avec une carrosserie en plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène).Construite sur une, la Mehari fut présentée sous l'appellation Dyane 6 Méhari lors de sa sortie.Le nom de la Méhari provient du nom masculin méhari qui est celui donné aux dromadaires en Afrique du Nord et au Sahara. Ces animaux sont reconnus pour leur capacité de franchissement tout-terrain, leur résistance et leur sobriété.LeCitroën se singularisait par saet saC'est un véhicule auxVue de l'extérieur, la Méhari n'a pas vraiment l'air d'être adaptée à toutes les saisons, car elle ressemble plutôt à unque l'on utilise durant les vacances d'été.Grâce à un, la voiture devient totalement hermétique, ce qui lui permet d'être une voiture utilisable toute l'année.La Méhari fait preuve d'une grande modularité. Le véhicule est capable de. Cela lui permet d'ajouter deux places à l'arrière et d'accueillir jusqu'à 4 occupants.Elle peut être utilisée dans un grand nombre de situations en transportant à la fois différentes charges et un nombre raisonnable de passagers.Sa carrosserie est composée deet se nettoie d'un seul coup de jet d'eau à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce qui fait d'elle une voiture facile d'entretien.La Méhari connaitra 3 versions différentes, dont 2 éditions limitées, pendant près de 20 ans.En 1983, c'est le lancement de 2 séries spéciales, tout d'abord la Méhari plage, au look de vacances avec une couleur jaune flash, qui sera vendue en l'Espagne et au Portugal. Et, en avril 1983, c'est au tour de la Méhari Azur d'être commercialisée sur les marchés français, italien et portugais. En 1979, Citroën présente une version 4x4 Le véhicule tout-terrain et pour toutes saisons de Citroën a été produit à(dont 1 213 Méhari 4x4) durant près de 20 ans, entre 1968 et 1987, en grande partie dans l'usine de Forest en Belgique, mais aussi dans sept autres usines, en France, en Espagne et au Portugal.La Méhari est devenue un véhicule iconique de Citroën mais aussi dans différents milieux tels que l'armée française ou encore le cinéma.La Méhari est un véhicule qui intéresse particulièrement les administrations publiques françaises tel que la police, la douane, les aéroports, les hippodromes, mais aussi les commerçants, les artisans et les particuliers.Elle a eu l'opportunité d'avoir une longue carrière au sein l'armée française, qui commandera au total 11 457 Méhari entre 1972 et 1987.La Méhari 4x4 a fait carrière dans l'assistance médicale sur les routes du monde. Elle participera au Rallye Raid Paris-Dakar en 1980 dans lequel dix Méhari 4x4 assurent l'assistance médicale tout au long du trajet.La Méhari aura une grande carrière cinématographique notamment grâce au film Le gendarme de Saint Tropez avec Louis de Funès.