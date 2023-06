Seuls 2 Français sur 10 jugent que les véhicules électriques sont adaptés à l'autoroute

A l'approche des vacances estivales, Sanef a réalisé un sondage auprès des Français sur la mobilité électrique et son adaptation aux longs trajets.Pour 75% des sondés, le principal frein identifié au véhicule électrique estDans le même temps, 71 % des Français et 42% des propriétaires de véhicules électriques pensent que les véhicules électriques ne sontSi 8 Français sur 10 pensent que les véhicules électriques sont adaptés à la ville, seuls 2 sur 10 jugent que c'est le cas pour l'autoroute.Parmi les freins cités sur l'autoroute, ressortent particulièrement(75%),(65%) et(56%).Les Franciliens (30%) et les moins de 25 ans (38%) sont moins sceptiques que l'ensemble de la population française (22%).: étude Sanef réalisée en mars 2023 par l'institut Viavoice (1001 interviewés): 1001 interviews réalisées en ligne du 31 mars au 03 avril 2023 auprès d'un échantillon représentatif de la population française métropolitaine âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas appliquée aux critères du sexe, de l'âge, de la profession des interviewés après stratification par région et catégorie d'agglomération)