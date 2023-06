Les Français s'estiment attentifs aux autres usagers de la route

Alors que les modes de déplacement individuel se multiplient, l'association Prévention Routière et l'assureur Wakam ont mené une étude visant à analyserLes résultats montrent une ambivalence forte entre la perception des comportements des Français et la réalité des comportements sur la route.Qu'ils circulent en voiture , à vélo, à pied, à trottinette, à scooter ou à moto,, alors que 86 % trouvent que les autres usagers adoptent une attitude individualiste.Quel que soit leur mode de déplacement : à pied, à vélo, à trottinette, à scooter, à moto ou en voiture, 93 % des Français s'estiment attentifs aux autres usagers de la route, dont 49 % très attentifs.Le danger ne viendrait donc pas de soi, mais des autres : 86 % des Français pensent que les personnes qui se déplacent sur la voie publique ont un comportement individualiste, restent concentrées sur leurs déplacements et donnent la priorité à leurs propres besoins.Par ailleurs, 79 % des Français considèrent que les usagers de la route ne communiquent pas suffisamment (sans animosité ou énervement) entre eux (signes de la main, échange de regards, etc.). Le ressenti est particulièrement marqué chez les conducteurs de deux-roues motorisés (87 % des conducteurs de deux-roues motorisés).L'étude des comportements routiers a permis de dresser un indicateur d'individualisme des Français sur la route, constitué de 3 groupes :22 % des Français sont des individualistes réguliers sur la route : ils déclarent avoir souvent au moins un comportement individualiste.30 % sont des individualistes occasionnels : ils déclarent avoir au moins un comportement individualiste de temps en temps (et aucun souvent).48 % ne sont pas du tout individualistes : ils déclarent n'avoir aucun comportement à risque.Dans les faits, les Français adoptent des comportements dangereux lorsqu'ils se déplacent, qu'il s'agisse d'inattention, de manque de communication ou d'agressivité.55 % des Français ne se montrent pas toujours attentifs à ce qui se passe autour d'eux,52 % se montrent parfois agressifs,50 % disent pouvoir manquer de courtoisie vis-à-vis des autres usagers,50 % ne signalent pas systématiquement leurs intentions,44 % utilisent parfois leur téléphone, avec ou sans kit main libre,30 % écoutent parfois de la musique avec un casque ou des écouteurs.Ces comportements à risque sont plus ou moins marqués selon le mode de déplacement utilisé.Ce sont surtout les automobilistes qui admettent être parfois agressifs vis-à-vis des autres usagers de la route (59 %).A l'inverse, seuls 36 % des piétons avouent avoir un comportement parfois agressif, mais ils sont plus nombreux à avouer ne pas toujours signaler leurs intentions (59 %).Les cyclistes et les motards se montrent globalement plus attentifs aux autres usagers.Si les Français admettent manquer parfois de prudence sur la route, ils savent aussi adopter des comportements positifs.Ainsi, 93 % des Français remercient au moins de temps en temps les autres usagers qui les aident dans leurs manœuvres et 91 % facilitent la traversée des piétons.Malgré ces interactions positives, les Français souhaitent davantage d'échanges sur la route. 92 % aimeraient qu'il y ait davantage de communication positive entre les usagers de la route (signes de la main, échange de regards...) et 91 % estiment que cela permettrait d'évoluer dans un environnement plus apaisé.: Étude « Les Français et le partage de la route » : altruistes ou individualistes ?: Étude de l'association Prévention Routière, réalisée en ligne par Opinion Way, du 26 au 27 avril 2023, auprès d'un échantillon de 1 034 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.Image by Mike P from Pixabay