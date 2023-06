Le Suzuki Vitara fête ses 35 ans

C'est enquea lancé celui qui allait devenir l'un de ses modèles emblématiques : leDans les, le marché automobile est divisé en deux segments principaux : les berlines et leurs dérivés (breaks, coupés , etc.) d'un côté, les tout-terrains de l'autre.Le Suzuki Vitara va bouleverser ces catégories établies en proposant un modèle qui concilie ce qui était quasi inconciliable jusqu'alors: une carrosserie fluide avec une posture surélevée, un comportement routier correct, une transmission 4x4 offrant de véritables capacités en tout-terrain et un confort de type berline.Let est né, il se nomme Vitara. Son succès mondial est immédiat.D'abord proposé en, le Vitara est décliné dèsen unerallongée adaptée aux familles.Jusqu'alors proposée uniquement en essence, la gamme Vitara accueille en 1995 une motorisation turbo-Diesel.En une décennie (1988-1998), le Vitara va durablement marqué l'industrie automobile.A la fin des, Suzuki capitalise sur le succès mondial de la première génération de Vitara pour monter en puissance avec son successeur.Le Vitara 2 (1998-2005), ou plutôt le, conserve la même philosophie que le Vitara 1 (1988-1998).Le Grand Vitara se donne les moyens de séduire une clientèle plus large avec un véhicule plus élégant, pratique, confortable et polyvalent, grâce à sa transmission 4x4 et à sa suspension adaptée, tout en restant accessible.En le baptisant Grand Vitara, la marque Suzuki affiche clairement ses ambitions.Le Grand Vitara marque notamment d'importants progrès en matière d'habitabilité, de comportement routier et de qualité de finition.C'est toujours une proposition quasi unique sur le marché, Suzuki restant précurseur dans la catégorie des SUV compacts.Proposé dèsen(3 portes, 5 portes et cabriolet), le Grand Vitara grandit encore en 2001 avec le lancement d'une version 5 portes rallongée baptisée XL7 qui permet d'accueillir jusqu'à 7 passagers. Suzuki ouvrait alors la catégorie du SUV compact familial.La troisième génération (2005-2014) conserve le nom de Grand Vitara mais marque une rupture technologique et esthétique.En, le Grand Vitara adopte une architecture intégrantIl reçoit unepour offrir encore plus de sécurité ainsi qu'une suspension à quatre roues indépendantes pour davantage de confort.Le Grand Vitara adopte un design radicalement différent qui abandonne les formes arrondies des précédentes générations pour une allure plus dynamique.Le Grand Vitara de nouvelle génération, devenu l'un des best-sellers mondiaux de la marque japonaise, conserve deux carrosseries, 3 et 5 portes, et une large palette de motorisations: blocs quatre cylindres ou V6 essence de 1.6 l à 3.2 litres et motorisation quatre cylindres Diesel de 1,9 litre.Après deux premières générations de Vitara vendues à plus de 1,7 millions d'unités dans le monde, le succès sera, une fois de plus, au rendez-vous avec le Grand Vitara de troisième génération.En, après 16 années sous le nom de Grand Vitara, le modèle vedette de Suzuki retrouve son appellation d'origine : Vitara.La quatrième génération (2014-en cours), la première à être produite en Europe (Hongrie), entre dans l'ère automobile moderne : caisse autoporteuse, transmission intégrale à commande électronique AllGrip, équipements de sécurité et d'aide à la conduite sophistiqués, carrosserie biton, etc.En 2020, le Vitara franchit une nouvelle étape en matière de modernité en adoptant une motorisation hybride légère.Le Vitara figure toujours sur le podium des ventes de Suzuki France.Depuis 1988, les ventes cumulées de la gamme Vitara dans 190 pays et territoires ont