La voiture est le moyen de transport préféré des Français pour les vacances d'été

, même si l'avion et le train progressent.68 % des Français partiront en vacances au cours de l»été 2023 en voiture (soit moins 10 points par rapport à 2022) et 17 % en avion (soit plus 6 points par rapport à 2022).34 % des vacanciers automobilistes ont prévu d»utiliser un autre mode de transport pendant leur séjour.Plus de la moitié des vacanciers a choisi son mode de transport pour son côté pratique et 5 % pour des raisons écologiques.Plus de 90 % des vacanciers automobilistes prévoient de préparer leur voiture avant de prendre la route des vacances d»été.Tels sont les principaux enseignements du Sondage OpinionWay pour Point S réalisé au sujet des Français et des départs en vacances d»été.68 % des Français partiront en vacances en voiture, dont 63 % en voiture individuelle, 3 % en voiture partagée (de type covoiturage) et 2 % en voiture de location. C»est dix points de moins qu»en 2022.Les Français seront plus nombreux à partir en vacances en avion au cours de l»été 2023 (17 % en 2023 pour 11 % en 2022) et en train (12 % en 2023 pour 11 % en 2022).Ils seront aussi un peu plus nombreux à partir en car de tourisme (2%).Le moyen de transport envisagé varie assez fortement en fonction de l»âge des vacanciers et de leur lieu de résidence.Près de 30 % des jeunes de moins de 24 ans envisagent de partir en vacances en train.Tout comme 28 % des habitants de l»agglomération parisienne contre seulement 4 % des habitants des communes rurales.L»accessibilité aux transports apparait comme un des critères majeurs dans le choix des vacanciers.A la question « Pour quelles raisons avez-vous choisi ce moyen de transport ? » Plus des trois quarts répondent parce qu»il s»agit du moyen de transport le plus pratique ou le plus adapté pour se rendre sur le lieu de leurs vacances.45 % C'est le: c'est le moyen qui correspond le mieux à vos besoins (nombre de personnes, nombre de bagages, voyage avec bébé...)31 % C'est le plus adapté : les autres moyens de transport ne permettent pas le trajet prévu (manque d'autonomie des véhicules électriques , distance trop longue à vélo...)15 %: c'est le moyen de transport le moins cher5 %: c'est le moyen de transport le moins polluant87 % vont utiliser une voiture thermique et 12 % une voiture hybride (10%) ou électrique (2%).34 % des vacanciers automobilistes ont prévu d»utiliser un autre moyen de transport une fois arrivé sur les lieux :21 % des vacanciers automobilistes ont prévu d»utiliser un moyen de mobilité douce tel que le vélo et/ou la trottinette10 % des vacanciers automobilistes ont prévu d»utiliser les transports en commun3 % des vacanciers automobilistes ont prévu d»utiliser un deux roues-motorisés et 3 % un autre moyen.66 % vont vérifier l»état et la pression des pneus54 % vont vérifier le niveau d»huile52 % vont nettoyer les vitres et le pare-brise38 % vont vérifier les feux de route34 % vont procéder au lavage complet du véhicule25 % vont effectuer une révision complète chez un professionnel15 % vont vérifier la climatisation13 % vont effectuer eux-mêmes une révision complète9% vont procéder au montage d»un accessoire de type coffre de toit ou remorque: Enquête Opinionway Point S - Départs en vacances - juin 2023: Enquête réalisée par Opinionway auprès d»un échantillon de 1 008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 31 mai au 1er juin 2023.