Les attentes des conducteurs de véhicules électriques en matière de recharge rapide

Selon une étude sur la consommation automobile réalisée par Deloitte en 2023,(hybride HEV, hybride rechargeable PHEV ou électrique à batterie BEV).Les constructeurs automobiles visent à réduire le temps de charge des batteries pour attirer un plus grand nombre d'automobilistes qui hésitent à passer à l'électrique.Ils déploient des bornes de recharge rapides le long des grands axes routiers afin de réduire les temps d'arrêt lors des longs trajets.Selon une enquête nationale sur les transports et les déplacements réalisée en 2008 , la distance moyenne parcourue annuellement par un véhicule s'élève à environ 13 500 km.Cette distance d'environ 1 000 km par mois plus un long trajet annuel comprend les trajets liés au travail/aux études et aux déplacements professionnels, les trajets pour des visites, des loisirs et d'autres raisons personnelles, les trajets pour les vacances, les trajets secondaires (lorsque le domicile n'est ni l'origine ni la destination), et les trajets professionnels.Les trajets longues distances sont rares et ne représentent que de l'ordre de 1 500 kilomètres par an.D'après une Étude OpinionWay pour Engie réalisée en 2022,Moins de 10 minutes: 8 %11 à 20 minutes: 23 %21 à 40 minutes: 31 %41 à 60 minutes: 22 %61 à 90 minutes: 10 %91 à 120 minutes: 4 %Plus de 120 minutes: 3 %Lafait référence à un mode de recharge permettant de recharger les batteries d'un véhicule électrique en un temps très court (environ 10 minutes). Ce type de recharge s'effectue sur des bornes de courant continu (DC) d'une puissance de 150 kW à 350 kW. Les prises adaptées à la recharge rapide en courant continu sont le système de charge combiné (CCS) et le système CHAdeMO. Actuellement, seulement 2% des infrastructures de recharge publiques en France sont des bornes de 150 kW à 350 kW.: Virta, Enquête nationale transports et déplacements (ENTD) 2008