Le rapport des jeunes conducteurs face à l'assurance automobile en 2023

Laest d'autant plus préoccupante qu'Les jeunes conducteurs de moins de 30 ans impliqués dans un accident corporel de la circulation sont plus fréquemment en situation de non-assurance par rapport à l'ensemble de la population des conducteurs impliqués.Dans le même temps, les données de l'ONISR montrent que les jeunes conducteurs de moins de 30 ans adoptent sur la route des(non-assurance et absence de permis de conduire ; non assurance et alcool et/ou stupéfiants), avec pour conséquence directe une surreprésentation des jeunes conducteurs non-assurés parmi les personnes impliquées dans un accident.34 % des conducteurs impliqués dans un accident corporel en 2021 avaient moins de 30 ans et 47 % des conducteurs responsables d'accidents mortels et corporels survenus en 2021 avaient moins de 34 ans (Source : la sécurité routière en France - bilan de l'accidentalité - données brutes des conducteurs impliqués dans les accidents corporels de la circulation).L'enquête réalisée par l'institut indépendant Viavoice pour le FGAO en 2022 montre que les jeunes conducteurs ont une bonne connaissance de l'obligation d' assurance automobile et des risques encourus en cas de non-assurance.98% des jeunes conducteurs savent qu'il est obligatoire d'avoir une assurance pour son véhicule.Une forte amende: 94 %Un avertissement: 79 %La confiscation du véhicule: 77 %Le retrait du permis de conduire : 43 %L'interdiction de repasser son permis pendant 3 ans:33 %Une peine de prison: 30 %Une forte amende: 94 %La confiscation du véhicule: 89 %Le retrait du permis de conduire: 80 %Le remboursement des frais liés aux dommages physiques occasionnés aux victimes: 76 %Le remboursement des frais liés aux dommages matériels occasionnés: 71 %Une peine de prison: 70 %L'interdiction de repasser son permis pendant 3 ans: 65 %L'assurance automobile de responsabilité civile constitue une. Un contrôle en défaut d'assurance expose le jeune conducteur à diverses peines pouvant aller d'une lourde amende à la confiscation du véhicule jusqu'à une peine de prison en cas de récidive.Pour avoir économisé le prix d'une assurance, un jeune conducteur prend le risque d'hypothéquer l'ensemble de sa vie.L'étude confirme que les jeunes conducteurs sont dans leur très grande majorité informés de cette obligation d'assurance (98 % savent qu'il est obligatoire d'assurer sa voiture ). Ils ont conscience des risques pénaux encourus en cas de conduite en défaut d'assurance.Les jeunes conducteurs jugent l'assurance chère et questionnent son utilité : 74 % d'entre eux estiment que l' assurance auto -moto coûte cherLes jeunes conducteurs ont une mauvaise connaissance du contenu de l'assurance auto obligatoire : 94 % d'entre eux pensent que l'assurance obligatoire couvre les dommages corporels du conducteur ainsi que les dégâts sur leur véhicule57 % des jeunes conducteurs trouvent que les assurances automobiles sont opaques. Ils ne savent pas quelles garanties correspondent au montant de leur prime, ni les indemnités qu'ils percevraient en cas de sinistre.La conduite sans assurance n'est pas un phénomène marginal : 14 % des 18-30 ans interrogés déclarent avoir déjà conduit un véhicule sans assurance. Rapporté à la population des 18-30 ans (près de 10 millions de jeunes), plus de 1 400 000 jeunes de cette classe d'âge auraient donc conduit ou conduisent sans assurance. 1 % des 1 006 jeunes interrogés ont admis rouler actuellement sans assurance.Dans le cadre des entretiens menés par ViaVoice, la majorité des jeunes conducteurs ayant déjà roulé ou roulant actuellement sans assurance justifiaient ce manquement par une raison passagère (situation financière et défaut de permis de conduire notamment) et déclaraient leur intention de régulariser leur situation.L'étude semblerait montrer que la non-assurance relèverait plutôt d'une prise de risque ponctuelle, avec une intention de régularisation de la situation lorsque les pré-requis financiers ou de permis de conduire seront remplis.: Enquête réalisée par l'institut indépendant Viavoice pour le FGAO dans le cadre du Baromètre de la non-assurance routière 2023: enquête réalisée par téléphone auprès de 1006 répondants du 29 août au 9 septembre 2022.15 entretiens réalisés du 6 juin au 2 septembre 2022 auprès de conducteurs sans assurance âgés de 18 à 30 ans (dont 9 ayant eu un accident alors qu'ils n'étaient pas assurés)2 réunions de groupe réalisées le 31 juin 2022 à Lille et le 17 octobre 2022 à MarseilleImage par Jacob_Kite de Pixabay