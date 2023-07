57 % des Français concernés par la question de l'alcool et de la conduite en période estivale

L'été est propice aux moments conviviaux en famille ou entre amis.Des occasions de partage qui s'accompagnent souvent deLa consommation d'alcool s'intensifie l'été, où les Français se relâchent et changent leurs habitudes.L'étude de l'association Prévention Routière montre que(52 %).52 % des Français disent que les occasions de boire des boissons alcoolisées lors d'apéros, repas, soirées ou fêtes augmentent pendant la période estivale.53 % apprécient consommer de l'alcool à ce moment.55 % des Français déclarent que la présence de boissons alcoolisées est un élément de réussite et de convivialité lors de leurs apéritifs et repas estivaux.Que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur entourage,. Si 39 % prendront des dispositions pour éviter tout problème sur la route (transports en commun, désignation d'un capitaine de soirée, solutions pour dormir sur place, taxis, VTC...), en revanche, 18 % des Français (34 % chez les 18-24 ans) ne savent pas encore si eux ou leur entourage en prendront.L'étude montre que 35 % des Français ont déjà pris le volant après avoir consommé de l'alcool pendant leurs vacances d'été ; et 24 % un autre moyen de déplacement (vélo, trottinette, moto...).640 personnes sont décédées sur les routes de France en juillet-août 2022, soit plus de 19 % de la mortalité routière annuelle (Chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière / ONISR : https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/).La période estivale est une période très accidentogène, avec une hausse de 8,6 % du nombre de tués à l'été 2022 par rapport à 2021.: étude de l'association Prévention Routière: étude réalisée en ligne par OpinionWay, du 14 au 16 juin 2023, auprès d'un échantillon de 1 026 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.Image by bridgesward from Pixabay