Plus de la moitié des Français souhaitent aussi recharger leur voiture électrique en faisant leurs courses

(soit 7 points de plus par rapport à mars 2022).Le besoin deet la- mobilité (ZFE-m) contribuent à cette évolution (le sondage a été réalisé avant la suspension en juillet 2023 du caractère obligatoire de la mise en place de près des deux tiers des ZFE programmées à l'horizon 2025).Toutefois,En matière de recharge en itinérance,La seconde édition du baromètre OpinionWay pour Electra sur les automobilistes Français et les véhicules électriques met en lumière les changements d'habitudes dans un mouvement qui s'accélère en faveur de l'électromobilité à marche forcée.L'intention de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique est partagée par toutes les catégories de la population Française.Les Français âgés de 35 à 49 ans sont ceux qui en ont le plus l'intention (58%). Ce sont également ceux qui portent le plus ce projet à court terme (1/3 d'ici à 2026).Deux principaux éléments expliquent cette envie de changement pour la voiture électrique: les facteurs écologiques, comme le besoin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (pour près de 50% des Français) ou encore la dimension financière pour 44% (économies via la prime à la conversion par exemple).Le déploiement des ZFE pousse aussi près d'un quart des répondants à envisager d'adopter un véhicule moins polluant à court terme (22%).Les répondants se disent attirés par le confort de conduite apporté par le véhicule électrique tel le silence (23%) ainsi que la disponibilité de stations de recharge près de chez eux (21%).Contrainte sur le pouvoir d'achat renforcé par le contexte inflationniste oblige, 80% des répondants qui n'envisagent pas de remplacer leur véhicule thermique (diesel ou essence) par un véhicule électrique se justifient par le coût d'achat des véhicules électriques (soit 11 points de plus par rapport à mars 2022).Le manque d'aides financières à l'achat est également souligné par un quart des répondants (25%) (soit 8 points de plus par rapport à mars 2022). L'argument financier figure dans ce sondage parmi les leviers et parmi les freins à l'adoption d'un véhicule électrique.Les caractéristiques techniques intrinsèques des véhicules électriques sont également perçus comme des inconvénients principaux : manque d'autonomie (63% / soit 12 points de plus par rapport à mars 2022) et de choix dans les gammes (9%) ou encore leur bilan écologique (4%).Sur la recharge en itinérance: les freins relatifs au temps de charge (48% % / soit 13 points de plus par rapport à mars 2022) et à la difficulté à trouver des points de charge (45% % / soit 5 points de plus par rapport à mars 2022) sont en hausse, ainsi que le manque de fiabilité des bornes (25% % / soit 8 points de plus par rapport à mars 2022).Pour 45% des réfractaires, la difficulté à trouver des bornes de recharge publiques est un obstacle à l'achat d'un véhicule électrique.Pour 21% des convaincus, la multiplication des bornes de recharge publiques à proximité de chez eux est un levier d'achat d'un véhicule électriques.80% des répondants estiment que le lieu de recharge idéal du véhicule électrique est le domicile.Plus de 50% évoquent idéalement désirer recharger leur véhicule électrique en faisant leurs courses. Ce chiffre augmente chez les répondants des grandes agglomérations (54%) et les répondants de moins de 35 ans (66%).Sur la route des vacances, l'aire d'autoroute l'emporte d'une courte tête (67%), devant le parking d'une zone commerciale (62%) et les villes étapes (59%).: Baromètre OpinionWay pour Electra - 2ème édition - juin 2023: Sondage OpinionWay pour Electra réalisé par questionnaire auto -administré en ligne du 8 au 12 juin 2023. Echantillon de 1030 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon les méthodes des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.Image par STIV abc de Pixabay