54% des propriétaires de véhicules électriques regrettent leur achat à cause de la hausse des prix de l'électricité

Alors que le 1er août 2023, les prix de l'électricité ont augmenté de 10% suite à la fin du bouclier tarifaire, les tensions sur le marché de l'électricité alimentent les regrets liés à l'achat d'un véhicule électrique (Oui, beaucoup: 19%, Oui, en partie: 35%), selon une enquête YouGov menée par la startup danoise Monta, spécialisée dans la gestion de bornes de recharge.Dans le même temps, les Français se disent plutôt satisfaits des prix de l'électricité: 62% d'entre eux ne trouvent pas les prix du marché injustes, selon le sondage YouGov.Amine Gharby, directeur France de Monta, explique : « Ce regret est en partie la résultante d'un manque de transparence et d'information sur le marché concernant:- le prix : le prix de la recharge varie en fonction des bornes, le conducteur connaît le montant final de la recharge seulement à la fin du temps de charge ;- l'offre : il est difficile de voir où se trouvent les meilleures options de prix ;- l'accessibilité : il est parfois difficile d'accéder au point de charge le plus avantageux parce qu'il faut télécharger une application, ou être client d'un opérateur de mobilité, ou encore être propriétaire d'une marque particulière de voiture . Le manque de transparence, dû principalement à la fragmentation du réseau de tarification entre les différents acteurs, empêche le secteur de prendre en compte l'intérêt public, ou même l'intérêt économique. »: Sondage YouGov pour Monta de mars 2023.: Sondage YouGov pour Monta auprès de 6167 Français âgés de plus de 18 ans selon la méthodologie CAWI entre le 6 et le 13 mars 2023.Image par David McComb de Pixabay