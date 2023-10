Plus d'un automobiliste Français sur trois circule avec un véhicule en défaut de révision, maintenance ou réparation

Actuellement,, faute d'un budget suffisant pour l'entretenir (Source : Étude Opinion Way pour Fixter réalisée en Août 2023 - Les automobilistes et les réparations mécaniques en France).Le, qui s'élève en moyenne entre 800 et 1 700 euros (Source : Données internes Fixter France 2022), est l'une despar les automobilistes Français pour justifier leur manque d'assiduité chez le garagiste pour la révision, la maintenance ou une réparation.D'autres motifs sont également mis en avant.L'obligation deen attendant la fin des rebute près de 1 automobiliste Français sur 2 (48 %).Lapar un garagiste peu scrupuleux est évoquée par 43 % des automobilistes Français.Enfin, devoir dégager du temps, voire dans certains cas extrêmes (rares), poser un congé ou avoir recours à une nounou pour aller déposer puis rechercher une voiture au garage, est considéré comme beaucoup trop contraignant par 38 % des automobilistes Français.Pourtant, pour diminuer les risques de panne, une visite régulière chez un garagiste est vivement recommandée.51 %des automobilistes Français se fient au kilométrage pour emmener leur voiture en révision.42 % se fixent un rendez-vous régulier, soit tous les ans pour 64% d'entre eux et tous les deux ans pour 32%.A titre indicatif, le coût moyen d'une révision de base pour une petite berline , n'incluant pas la garantie des réparations et ne préservant pas forcément la garantie constructeur du véhicule, s'élève à 155 euros chez un garagiste indépendant.Faire réparer sa voiture est synonyme de charge mentale pour 70 % des automobilistes Français.33 % des automobilistes Français considèrent particulièrement pénible de devoir chercher et comparer les prix sur Internet pour trouver le bon garagiste.: FixterÉtude Opinion Way pour Fixter - Août 2023 - Les automobilistes et les réparations mécaniques en FranceMéthodologie:Etude réalisée auprès d'un échantillon de 1 022 automobilistes, issu d'un échantillon de 1 229 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus.L'échantillon national a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.Les interviews ont été réalisées du 2 au 4 août 2023.Image par Excel Automotive de Pixabay