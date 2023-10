Les freins au passage au véhicule électrique des ménages modestes en 2023 sont financiers

Le baromètre Aramisauto - Opinionway "Les ménages modestes et la voiture " s'attache à prendre le pouls des ménages modestes tiraillés entre les enjeux de la transition automobile et leur pouvoir d'achat.Comment vivent-ils la transition au tout électrique ? Quelles sont leurs pratiques et leurs intentions d'achat ?Alors que de nombreux observateurs se félicitent de la progression des ventes de véhicules électriques en France, le « Sondage OpinionWay pour Aramis Auto» sur le thème « Les ménages modestes et la voiture » montre une situation fort différente.Analyser la progression des ventes de véhicules électriques en France en « oubliant » que l'environnement règlementaire contraint les collectivités à faire l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides rechargeables lors du renouvellement de leur parc automobile et que les entreprises doivent posséder au moins 10 % de voitures électriques dans leur flotte dès qu'elle comporte plus de 100 véhicules conduit à des raisonnements tronquésAu même titre qu'ignorer le poids des prochaines interdictions de circulation promises aux véhicules thermiques dans les Zones à Faibles Emissions ZFE conduit à des impasses de raisonnement.Enfin, le bonus écologique est à l'origine de l'achat de véhicules électriques de particuliers.Mais il s'agit bien souvent d'une seconde voiture achetée par des ménages multi-motorisés à l'aise financièrement et ne subissant pas les contraintes de la recharge de la voiture électrique sur de longs trajets.Quand un ménage modeste achète une voiture neuve , ce n'est pas pour 3 à 4 ans le temps d'une location avec option d'achat ou d'une location longue durée L'achat automobile est engageant sur une longue période pour un ménage modeste. Et en la matière, autant ne pas se tromper.Rappelons que l'âge moyen du parc automobile en France est de 12,5 années.Dans le « Sondage OpinionWay pour Aramis Auto» , deux questions sont particulièrement éclairantes :1.2.Les réponses à ces deux questions montrent que les ménages modestes ont desPour faire simple, ils n'en veulent pas.Ou plus exactement, ils sontDans le même temps, 65 % optent pour un moteur thermique et 23 % pour un moteur hybride Les justifications à cemontrent unen 2023. On retrouve parmi les freins retenus en 2023 quatre thèmes qui attestent de la: 61%: 43%: 40%e: 26%Les freins évoqués sont financiers à 72 %.RéponsesEssence: 30%Diesel: 30%Hybride rechargeable: 14%Electrique: 12%Hybride non rechargeable: 9%Carburants alternatifs (GPL / Superéthanol / GNV...): 5%Ne sait pas: 0%Réponses (Plusieurs réponses possibles - Total supérieur à 100%)Le coût d'acquisition: 61%L'autonomie du véhicule électrique: 52%La durée de vie des batteries: 43%Le coût de la recharge électrique: 40%La fréquence de la recharge électrique: 39%L'accessibilité du réseau de bornes de recharge à votre domicile ou sur la voie publique: 39%Vos doutes concernant l'impact environnemental positif de la voiture électrique: 33%La technologie pas encore assez mature: 26%Votre attachement au ronronnement d'un moteur thermique: 11%Votre souhait de réduire vos déplacements en voiture : 6%Votre souhait d'utiliser des moyens de transport plus durables (transports en commun, vélo...): 5%Autre: 2%Aucun de ceux-ci: 4%: « Sondage OpinionWay pour Aramis Auto» Les ménages modestes et la voiture Vague 2 Septembre 2023Méthodologie :Echantillon de 1 000 possesseurs de voiture(s) qui conduisent au moins une fois par semaine, issu d'un échantillon de 1 153 personnes représentatif des employés et ouvriers français âgés de 18 ans et plus.L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).Les interviews ont été réalisées du 30 août au 5 septembre 2023.Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.Image par Stefan Schweihofer de Pixabay