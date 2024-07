Les automobilistes Français défiants sur la voiture électrique en 2024

La seconde édition du baromètre Hiflow (spécialiste de la livraison de véhicules à l'unité) « Les automobilistes Français face à leur empreinte carbone » sur l'économie circulaire dans l'Industrie automobile menée avec l'institut YouGov montrepour améliorer leur empreinte carbone en 2024.Seulement 15 % des automobilistes Français estiment que l'électrique devrait être une priorité pour le secteur automobile pour faire face au réchauffement climatique.La motorisation essence reprend du terrain en 2024 en matière de motorisation pour l'achat d'une nouvelle voiture , talonnée par la motorisation diesel: 26% privilégient l'essence, 23% le diesel, 23 % une motorisation Hybride rechargeable et seulement 14% une voiture électrique., lereste le critère d'achat principal, loin devant le type de motorisation ou la consommation de la voiture (78 %)."Le choix de l'électrique est victime d'une confusion qui persiste en France. Les messages ont souvent été contradictoires, et la perception française en a été fortement impactée." affirme Laura Peterschmitt, Directrice générale adjointe d'Hiflow.: 2ème édition du baromètre Hiflow/Yougov « Les automobilistes Français face à leur empreinte carbone »: sondage effectué en ligne en France sur le panel propriétaire YouGov France du 7 au 14 mai 2024 par l'institut YouGov pour Hiflow auprès de 1 001 Français de 18 ans et plus qui conduisent une voiture au moins 1 fois par semaine. Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français conduisant une voiture.Image by Sabine Kroschel from Pixabay