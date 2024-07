La Porsche Panamera établit un temps record de 7:24,17 minutes sur la Nordschleife du Nürburgring

Une variante de pré-série de la berline de tourisme hautes performances a parcouru «l'enfer vert» enle 12 juillet 2024.Le pilote d' essai Porsche Lars Kern a parcouru la5,64 secondes plus vite que le modèle comparable de la génération précédente.Le pilote d'essai Porsche Lars Kern a établi un meilleur temps de 7:24,17 minutes dans la catégorie voitures de luxe à moteur thermique et hybride au volant du futur modèle haut de gamme de la série Panamera Lars Kern avait déjà établi des records de catégorie sur la Nordschleife en 2016 et 2020 avec la Porsche Panamera, le plus récemment avec la Panamera Turbo S (7:29,81 minutes).La nette amélioration du temps au tour de la nouvelle Porsche Panamera souligne le développement constant de la voiture de sport à quatre portes du constructeur de Stuttgart .Le moteur thermique huit cylindres à assistance électrique de la Panamera permet des performances de conduite élevées, mais ce n'est pas la seule raison de l'amélioration du temps au tour de la berline de tourisme hautes performances Porsche.Le Porsche Active Ride, le Carbon Aerokit et des pneus ultra hautes performances autorisent des performances optimales.Pour protéger le pilote, la version de série de la Panamera était équipée d'un siège de course et de l'arceau de sécurité obligatoire.Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 aux dimensions 275/35 ZR 21 à l'avant et 325/30 ZR 21 à l'arrière ont été spécialement développés pour la Panamera.Le Carbon Aerokit (en option) élimine la portance sur l'essieu avant. En combinaison avec le rabat Gurney (Gurney flap )sur l'aileron arrière adaptatif à 4 directions, le résultat final est qu'une force d'appui est générée, ce qui renforce l'équilibre aérodynamique de la berline de tourisme hautes performances Porsche.« Sur la Nordschleife, les capacités dynamiques transversales d'une voiture sont particulièrement importantes », commente le pilote d'essai Porsche Lars Kern. « La nouvelle Panamera a réalisé des progrès significatifs dans ce domaine. Dans les séquences de virage techniquement exigeantes en particulier, comme entre les sections 'Hohe Acht' et 'Brünnchen' de la piste, elle réagit avec une agilité nettement plus grande. »« Le groupe motopropulseur, l'aérodynamisme, le châssis, les nouveaux pneus ultra hautes performances de Michelin – de nombreux aspects ont contribué à ce meilleur temps », ajoute Lars Kern. « Le nouveau châssis Porsche Active Ride a apporté une contribution particulièrement importante. La voiture reste toujours parallèle à la route. Sa stabilité dans les virages et sa carrosserie atteignent un tout autre niveau. En tant que conducteur, cela me donne un bon sentiment et souligne en outre que notre développement n'offre pas seulement un confort de conduite maximal au quotidien, mais fait également une réelle différence sur la Nordschleife du Nürburgring. Aucune autre Porsche n'offre un spectre aussi large entre confort et sportivité. La nouvelle Panamera combine les propriétés positives d'une berline de tourisme exclusive avec la maniabilité d'une voiture de sport. »