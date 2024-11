Quatre conducteurs français sur dix ne se sentent pas à l'aise pour conduire en hiver

Selon une enquête de Goodyear réalisée début 2024, il ressort queL'enquête montre que(39 %)Les principales préoccupations citées concernentetLes conducteurs français interrogés se déclarent conscients qu'ils doivent prendre des précautions pour la conduite en hiver.Neuf conducteurs français sur dix disent qu'ils ont des techniques de conduite en sécurité en hiver et vérifient les prévisions météorologiques avant de partir.Cependant, il y en a moins qui se préparent plus que cela aux conditions hivernales, comme avoir des chaînes ou d'autres équipements hivernaux spécifiques dans la voiture L'enquête Goodyear a révélé quePlus d'un conducteur sur trois déclare se sentir plus confiant en conduisant dans des conditions hivernales avec des pneumatiques hiver, préférant équiper leurs véhicules des pneumatiques les plus adaptés à la saison.Fait intéressant, 27 % des conducteurs français s'équipent de pneumatiques hiver seulement parce que c'est une exigence légale, indiquant que plus de 70% privilégient la sécurité, les performances et la confiance plutôt que de simplement se conformer à la législation.Ceux qui utilisent des pneumatiques hiver expliquent qu'ils sont les plus efficaces sur la neige et la glace.Plus de la moitié des conducteurs disent rencontrer souvent ces conditions en hiver sur la route.L'étude montre que les conducteurs qui optent pour des pneumatiques hiver premium pendant les mois les plus froids ressentent un confort et une confiance supérieurs par rapport à ceux utilisant des marques d'entrée de gamme ou medium. Selon l'enquête, réalisée par Ipsos pour Goodyear, 65 % des conducteurs européens équipés de pneumatiques hiver de marque premium sont confiants en conduisant en hiver, un pourcentage supérieur à celui des conducteurs avec des pneus non premium (54 %).: enquête de Goodyear de février 2024 réalisée par Ipsos: données de l'enquête recueillies en février 2024 par Ipsos pour le compte de Goodyear. Échantillon de 4 550 conducteurs (650 par pays). Pays : Allemagne, France, Italie, Suède, Danemark, Pologne, Roumanie.